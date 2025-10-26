El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rayo 1-0 Alavés

El Alavés se estrella en el último paso

Cae en el descuento tras un grave error defensivo cuando buscaba la victoria después de un duelo intenso y de bastante sufrimiento

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:37

Contra un muro de rabia, en forma de grave error defensivo y gol encajado en el descuento, se ha estrellado el Alavés en el ... último paso. Después de una larga carrera, con altibajos y sufrimiento ante un Rayo intenso y de calidad, el cuadro vitoriano ha caído de la manera más dolorosa. Cuando había superado los peores momentos e incluso buscaba la victoria con varias ocasiones que se escaparon. Sobre todo una clarísima de Toni Martínez que salió por encima del larguero. Pero, al final, el tanto que decidió el choque reventó la red de un notable Sivera, indefenso en una de esas desconexiones del sistema defensivo difícil de entender. Tal vez solo se pueda explicar en un equipo que veía un rival tocado al que podía noquear.

