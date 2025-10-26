El Alavés se estrella en el último paso

Contra un muro de rabia, en forma de grave error defensivo y gol encajado en el descuento, se ha estrellado el Alavés en el ... último paso. Después de una larga carrera, con altibajos y sufrimiento ante un Rayo intenso y de calidad, el cuadro vitoriano ha caído de la manera más dolorosa. Cuando había superado los peores momentos e incluso buscaba la victoria con varias ocasiones que se escaparon. Sobre todo una clarísima de Toni Martínez que salió por encima del larguero. Pero, al final, el tanto que decidió el choque reventó la red de un notable Sivera, indefenso en una de esas desconexiones del sistema defensivo difícil de entender. Tal vez solo se pueda explicar en un equipo que veía un rival tocado al que podía noquear.

Rayo Vallecano Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría; Óscar Valentín (Pathé Ciss, m.83), Pedro Díaz, Unai López (Álvaro, m.61), Fran Pérez (Isi, m.61), De Frutos (Balliu, m.83); y Alemao (Pacha Espino, m.90+3). 1 - 0 Deportivo Alavés Sivera; Yusi, Tenaglia, Pacheco (Parada, m.46), Jonny; Antonio Blanco (Pablo Ibáñez, m.57), Denis Suárez (Protesoni, m.70), Carlos Vicente (Guevara, m.57), Aleñá; Toni Martínez (Guridi, m.84); y Boyé. Gol 1-0: M.90+1 Alemao

Árbitro García Verdura (Comité catalán). Amonestó a Unai López (m.28), del Rayo Vallecano; y a Blanco (34), Denis Suárez (53), Ibáñez (72), del Alavés.

Incidencias 11.734 espectadores

Coudet había introducido tres cambios respecto al once que igualó frente al Valencia. Para dar entrada a Denis Suárez, Aleñá y Carlos Vicente y sentar en el banquillo a Pablo Ibáñez, Abde y Calebe. Esta vez el preparador alavesista optó por renunciar a los dos extremos, aunque, como había apuntado, mantuvo el dibujo de dos delanteros: Toni Martínez y un Lucas Boyé de menos a más. La defensa, con Jonny, Tenaglia, Pacheco y Yusi se antojaba ya, salvo recuperación de Garcés para la causa, como una línea prácticamente intocable. Ahora, la lesión del jugador cedido por la Real Sociedad tras una mala caída después de un choque con Sivera complica una línea de centrales que ya acusaba cierta orfandad.

Opciones para los dos

Frenético resultó el inicio de un choque entre dos equipos tozudos e intensos en la presión sobre la pelota. Con el objetivo de recuperar balones en campo contrario y llegar al área rival en pocos toques. Antes casi de nada, el Alavés firmó una gran ocasión. Aleñá recibió de Jonny dentro del área, dejó correr la pelota y cruzó en exceso con su pierna buena. En apenas dos minutos. En otro más el colegiado Víctor García dejó sin sanción un posible penalti de Yusi sobre Alemao. Existió el agarrón. Esta vez, por extraño que parezca, la decisión arbitral benefició más que perjudicó.

El cuadro albiazul, con la gasolina al máximo en el depósito, siguió apretando de firme y tras otra pérdida local Blanco volvió a estar cerca del gol en un disparo desde el borde del área que desvió un defensa. El ida y vuelta continuó en pocos segundos con una volea de Pedro Díaz que asustó a Sivera. Pero el Rayo Vallecano, que llegaba tras el esfuerzo europeo del jueves, pero después de dos triunfos ligueros consecutivos, comenzó a soltarse.

Dudas El Rayo dominó en muchas fases y Sivera resultó providencial en varias acciones

Iñigo Pérez dirige una plantilla de calidad y bastante equilibrada. Chavarría y Fran Pérez comenzaron a hacer daño por la izquierda mientras que el Alavés carecía de control de juego. Tampoco atinaban los delanteros a sujetar pelotas largas para dar oxígeno al equipo. Casi todo apuntaba hacia la meta de Sivera y al borde del descanso el meta albiazul desactivó una doble y muy clara ocasión local. Primero a Unai López y después a De Frutos les negó el tanto. Por el camino se quedó Pacheco, lesionado cuando había alcanzado su mejor versión.

Problemas y cambios

El Alavés carecía de pausa, con un Denis menguante en el eje, y se sostenía a base de riñones. Parada, recambio de urgencia por los problemas de Pacheco, salvó en pocos segundos una internada de Ratiu. En realidad, el central apareció casi siempre de forma providencial en una segunda mitad donde el conjunto vitoriano solo despertó en el cuarto de hora final. Pablo Ibáñez (uno de los jugadores más en forma y cuya suplencia sorprendió) y Guevara entraron al césped para tratar de frenar los acelerones rayistas. Pareció surtir efecto volver a un cuarteto de centrocampistas y olvidar a los extremos. Pero no duró.

Ocasiones A Toni Martínez se le escapó una muy clara para el 0-1 a falta de un cuarto de hora

El Rayo contraatacó con Isi y Álvaro García. El primero, cuando la escuadra local pisaba el área albiazul con demasiada frecuencia, sacó un zurdazo explosivo que acabó en el palo. Antes Pedro Díaz había probado de nuevo a un Sivera que justificaba su 'Zamora' provisional. Coudet tiró de Protesoni para meter músculo y sujetar a un rival demasiado suelto y el guion cambió. Un robo de Boyé debió acabar con gol de un Toni Martínez que erró un remate claro. Tampoco Boyé pudo poco después con el también inspirado meta local Batalla ni Protesoni en una tercera ocasión casi consecutiva.

El Rayo sintió la amenaza y, en realidad, poco más sucedió en los minutos finales. Salvo esa brecha defensiva en una acción que en pocos toques y sin oposición alguna acabó desde el portero local en la red albiazul con cabezazo final de Alemao. La paradoja de que al equipo menos goleado de la categoría le anoten uno de esos tantos que parecen de otra temporada. Con casi todos los futbolistas descolocados cuando el reloj ya señalaba el primero de los cuatro minutos de añadido. Otro duelo lejos de Mendizorroza donde se escapa una coyuntura favorable. Como en el empate en Getafe o la derrota en Mallorca. Se van oportunidades de dar pasos adelante y viene la realidad de una Liga igualadísima que exige concentración total.