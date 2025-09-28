Los problemas ofensivos de un Alavés con mucha posesión

El vestuario del Deportivo Alavés tenía claro el diagnóstico de la derrota en Mallorca. Más allá del despiste colectivo en el bote neutral que originó ... la diana de Asano, por la que Eduardo Coudet reclamó ser «más malvados y vivos» para que no se escapen puntos «por acciones puntuales», y el capitán Antonio Blanco avisó de que no pueden permitirse «el lujo de distraerse» porque «si das un metro en Primera es gol», los vitorianos eran conscientes de que la falta de filo ofensivo les terminó de lastrar en Son Moix.

«Nos ha faltado el último toque. Llegamos hasta el último tercio, pero nos faltó el gol», repitió Tenaglia. «Por ocasiones y fútbol hemos merecido ganar, pero tenemos que ser más contundentes en las áreas», añadió Blanco radiografiando un partido en el que el Alavés tuvo un 62% de posesión estéril. Un ejercicio de impotencia, de mucho pase pero poca profundidad que les condenó a su segundo partido del curso sin marcar. Un 'déjà vu' de lo sucedido en la segunda jornada, frente al Betis. El Alavés se fue de vacío de La Cartuja con los mismos síntomas que en Mallorca:un error –Parada fue blando a un duelo con Altimira, abriendo el camino, tras un rechace en el área pequeña, al gol de Lo Celso– les penalizó en un choque en el que tuvieron más posesión (51%) pero pocas ocasiones más allá de la clarísima de Guridi en el inicio.

Sin embargo, ante el Betis, Sivera tuvo que realizar varios paradones al Cucho, Bellerín y Pablo García. En Mallorca, el portero alicantino apenas tuvo trabajo. Tampoco un Leo Román que sólo tuvo que volar, de forma más estética que milagrosa, en dos disparos de Abde y Carlos Vicente. El resto, más allá del remate al larguero entre Tenaglia y Darder, fue más vistoso que efectivo.

«Tenemos que generar más en base a lo que hacemos. Ése es nuestro debe», reflexionó Coudet. «Debemos tener más finalizaciones en base a lo que generamos para tener más facilidad de marcar», insistió el entrenador argentino, consciente de la falta de gol de un Alavés que ha marcado menos tantos (seis) que los que ha encajado (siete). Sólo Oviedo (dos), Girona (tres), Osasuna y Celta (cinco) han anotado menos que los albiazules.

Su segundo 'rosco' ejemplificó la falta de mordiente que les ha castigado en varias fases durante este curso. El Alavés manda y busca el triunfo pero, en muchas ocasiones, acaba condenado por el poco caudal de tiros generado. Apenas acumulan 3,17 a puerta por partido. Una media que calcaron en Son Moix. Y eso que Coudet probó todos los registros antes y durante el partido. El entrenador dibujó un once más simétrico, con dos extremos puros –Vicente en la derecha y Abde en la izquierda–, un mediapunta –Aleñá– y un delantero –Boyé–. «Llegamos mucho al borde del área por los costados, a la frontal en cuanto a centros, pero no estuvimos precisos», dijo Coudet.

Diluidos por agotamiento

El Chacho volvió a la hora al plan del Coliseum, con dos puntas –Toni Martínez y Mariano–. Sin embargo, la pareja de '9' que funcionó en San Mamés y en Getafe no tuvo 'punch'. El Alavés se fue diluyendo por agotamiento. La presión fue menguando. A pesar de los cambios, la carga de partidos hizo mella. Un hándicap para un equipo «muy físico». «No hemos conseguido la cantidad de puntos que queríamos», sentenció Tenaglia. Toca «recuperarlos» en Mendizorroza ante el Elche.