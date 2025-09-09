El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente y Jon Pacheco se fotografían con varias jóvenes aficionadas.

Carlos Vicente y Jon Pacheco se fotografían con varias jóvenes aficionadas.

«Lo primordial es hacer felices a los aficionados»

La plantilla del Alavés se da un baño de masas con sus seguidores y espera poder brindarles una alegría en forma de victoria en el derbi de este sábado en San Mamés

Pablo Sanz

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:24

El alavesismo sigue en auge. Buen ejemplo de ello son los centenares de seguidores babazorros que se han congregado en diferentes establecimientos del centro de ... la capital alavesa en busca de fotografías y autógrafos de sus ídolos. Un gran apoyo que el capitán Antonio Sivera tiene muy presente antes del partido de este sábado en San Mamés contra el Athletic.

