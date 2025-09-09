El alavesismo sigue en auge. Buen ejemplo de ello son los centenares de seguidores babazorros que se han congregado en diferentes establecimientos del centro de ... la capital alavesa en busca de fotografías y autógrafos de sus ídolos. Un gran apoyo que el capitán Antonio Sivera tiene muy presente antes del partido de este sábado en San Mamés contra el Athletic.

«Para nosotros lo primordial es hacer felices a los aficionados. Trataremos de hacer un partido muy serio, con la directriz que marca el chacho. Ojalá podamos sumar los tres puntos», señala optimista el portero de Jávea.

Tras una semana de parón, los albiazules visitan San Mamés en el que será su partido 650 en la liga. Una cifra redonda con la que esperan asaltar La Catedral, donde solo han vencido una vez (1-2) en la temporada 2005-2006. «Es un campo donde llevamos mucho tiempo sin ganar. Sería una bonita oportunidad de ponerle ese broche a tantos partidos en Primera. Para eso llevamos trabajando fuerte toda la semana», indica un Sivera al que no le tranquiliza la baja de Nico Williams. »Es verdad que es un jugador muy diferencial, pero tienen una plantilla muy compensada en la que cualquiera te puede hacer un destrozo», matiza.

Denis Suárez «No nos vale ir a empatar. Tenemos una idea de juego clara que es llevar el peso del partido e ir a ganar a cualquiera»

Quien acaba de llegar a Vitoria pero ya siente el apoyo de la marea albiazul es Denis Suárez. El centrocampista gallego resalta lo «volcada que está la gente con el equipo» y afirma estar con muchas ganas de que llegue ya el derbi. «No nos vale ir allí a empatar. Tenemos una idea de juego clara que es llevar el peso del partido e ir a ganar a cualquiera», manifiesta.

El exfutbolista del Villarreal y FC Barcelona, entre otros, viene con ambición. Y es que el jugador pontevedrés no se conforma con la permanencia. «He venido con la idea de ayudar al equipo a que dé un paso más. Obviamente el objetivo es la permanencia, al igual que el equipo del que vengo. Primero a salvarse y luego a estar peleando por otras cosas», comenta.

«Así podemos conocerles»

Dos semanas después de que se cerrase su fichaje por el cuadro vitoriano, Denis se ha vuelto a reencontrar con Coudet. Un técnico bajo el que ya estuvo a sus órdenes cuando ambos militaban en el Celta y al que conoce bien y que se mantiene fiel a su estilo. «La semana no varía mucho en función de contra quién juguemos. La idea de partido es casi siempre la misma», admite.

El buen inicio de los albiazules en el campeonato es motivo de ilusión para la afición. Éste es el caso de Noé Valdivielso, que junto a cuatro amigos aguardaban cola para poder conocer a los futbolistas. «Está muy bien que el club organice eventos así para que los aficionados podamos conocerles, sobre todo a los nuevos», explica. Unas ganas que le invitan a ser optimista para el choque de este fin de semana. «Es un campo complicado, pero creo que el Alavés puede ganar 1-2 con goles de Carles Aleñá y Carlos Vicente», vaticina.