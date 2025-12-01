El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Alavés celebran un triunfo con su afición. Rafa Gutiérrez

El primer partido del Alavés en 2026 ya tiene horario

El equipo albiazul recibirá en Mendizorroza al Oviedo el domingo 4 de enero en la jornada 18 del campeonato liguero

Iñigo Miñón

Iñigo Miñón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:43

Comenta

Al Deportivo Alavés le quedan cuatro partidos antes de despedir el año 2025: Portugalete en Copa (martes 2, a las 19.00 horas en La Florida); y Real Sociedad (sabado 6, a las 16.15 en Mendizorroza), Real Madrid (domigno 14, a las 21.00 en casa de nuevo) y Osasuna (sábado 20, a las 18.30 en El Sadar) en Liga. Y el equipo albiazul ya conoce también el primer horario del que será su primer partido en 2026.

Será ante el Oviedo en Mendizorroza, el domingo 4 de enero a las seis y media de la tarde. El duelo ante los carbayones corresponde a la jornada 18 del campeonato liguero. Los de Coudet despedirán la primera vuelta en el campo del Villarreal.

A buen seguro, el Oviedo estará bien acompañado en Mendizorroza por su afición. Los asturianos no visitan el estadio alavesista dese el 29 de octubre de 2022, en Segunda División, en un duelo que finalizó con victoria del conjunto babazorro por 2-1. Abqar adelantó a los locales, Borja Bastón igualó la contienda y Salva Sevilla dio el triunfo a los de Luis García en el descuento de penalti.

En Primera División este enfrentamiento no se desde hace un cuarto de siglo, en el año 2000, cuando él Alavés de Mané no dio ninguna opción al Oviedo de Antic: 4-0, goles de Javi Moreno, Geli, Martinovic en propia puerta y Jordi Cruyff.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  5. 5

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  6. 6 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  9. 9 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  10. 10

    Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El primer partido del Alavés en 2026 ya tiene horario

El primer partido del Alavés en 2026 ya tiene horario