El primer partido del Alavés en 2026 ya tiene horario El equipo albiazul recibirá en Mendizorroza al Oviedo el domingo 4 de enero en la jornada 18 del campeonato liguero

Iñigo Miñón Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:43

Al Deportivo Alavés le quedan cuatro partidos antes de despedir el año 2025: Portugalete en Copa (martes 2, a las 19.00 horas en La Florida); y Real Sociedad (sabado 6, a las 16.15 en Mendizorroza), Real Madrid (domigno 14, a las 21.00 en casa de nuevo) y Osasuna (sábado 20, a las 18.30 en El Sadar) en Liga. Y el equipo albiazul ya conoce también el primer horario del que será su primer partido en 2026.

Será ante el Oviedo en Mendizorroza, el domingo 4 de enero a las seis y media de la tarde. El duelo ante los carbayones corresponde a la jornada 18 del campeonato liguero. Los de Coudet despedirán la primera vuelta en el campo del Villarreal.

A buen seguro, el Oviedo estará bien acompañado en Mendizorroza por su afición. Los asturianos no visitan el estadio alavesista dese el 29 de octubre de 2022, en Segunda División, en un duelo que finalizó con victoria del conjunto babazorro por 2-1. Abqar adelantó a los locales, Borja Bastón igualó la contienda y Salva Sevilla dio el triunfo a los de Luis García en el descuento de penalti.

En Primera División este enfrentamiento no se desde hace un cuarto de siglo, en el año 2000, cuando él Alavés de Mané no dio ninguna opción al Oviedo de Antic: 4-0, goles de Javi Moreno, Geli, Martinovic en propia puerta y Jordi Cruyff.