Getafe-Alavés (19.00 horas)A por un botín oculto en el barro
El Alavés prepara cambios para la visita al aguerrido Getafe en el Coliseum, donde todavía no conoce la victoria en Primera
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:20
Después de casi diez meses en el banquillo del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet tiene claro que cualquier éxito albiazul pasa por convertir Mendizorroza en ... un fortín. «Es importantísimo. Es donde más cómodos nos sentimos», confesó el Chacho antes de medirse al Sevilla. Sus dos primeros duelos del curso en Vitoria se saldaron con triunfo ante el Levante (2-1) y empate (1-1) frente al Atlético. Cuatro puntos de seis como locales para colmar las expectativas de un entrenador que tardó seis partidos en lograr su primera victoria en Vitoria. Desde aquel triunfo (1-0) con nueve y bajo el diluvio ante el Villarreal en marzo, los de Coudet saldaron su «deuda» con la afición alavesista. Lograron ocho puntos de los últimos 12 en casa que fueron claves para amarrar la salvación.
Sin embargo, el resbalón (1-2) del sábado ante el Sevilla les obliga a buscar fuera de Mendizorroza el botín que no consiguieron proteger en su guarida. «Tenemos dos partidos fuera y, de alguna manera, tendremos que recuperar los puntos que se nos fueron en casa», reflexionó todavía en caliente el Chacho el sábado. Y el martes, antes de viajar a Getafe para medirse este miércoles (19.00 horas) a los madrileños, Coudet volvió a repetir el mismo mensaje. «Hemos pasado página. Nos dolió, pero se vienen dos partidos en muy pocos días. Charlamos como hacemos siempre y sabemos que los puntos que hemos perdido en casa los tenemos que recuperar fuera», indicó el entrenador argentino. El Getafe este miércoles y el Mallorca en Son Moix el sábado (18.30 horas) pondrán a prueba las costuras de un Alavés que la última vez que jugó como visitante logró un triunfo histórico en San Mamés (0-1).
El Chacho sabe manejarse a domicilio: ha logrado más puntos (18) en 13 partidos como visitante con el Alavés que en 15 como local (17). Aunque sumar de a tres en Mendizorroza es imprescindible, el vestuario es consciente de que cualquier éxito pasa por rascar puntos como forasteros con cierta regularidad. Y así preparan sus salidas. «Somos un equipo que compite y está en el partido siempre, que juega de igual a igual ante cualquier rival y escenario», destacó Coudet, que puso en valor a un Alavés que ha pasado «una serie de rivales que, en la previa, están por encima de nosotros» con buenos resultados, acumulando siete puntos de 15 posibles ante conjuntos con cartel europeo como Betis, Atlético y Athletic. El camino está marcado para un bloque que tradicionalmente ha vivido tardes de pesadilla en el Coliseum, donde no ha ganado en Primera.
Un rival «muy duro»
Bordalás, en el santoral albiazul tras devolver una década después a los vitorianos a la máxima categoría en 2016, le tiene tomada la medida en Getafe a un Alavés que también se reencontrará con Abqar y Kiko Femenía. «Es un equipo que compite mucho y que tiene las ideas claras. Bordalás lleva mucho tiempo en el Getafe y en LaLiga. Son partidos muy difíciles. Va a ser un rival duro», detalló el Chacho, que como él mismo señaló sin llegar a revelar tiene un plan «en la cabeza» para frenar a su rival.
«Debemos pensar en lo nuestro, en jugar de la misma manera en casa y fuera, tratando de ser protagonistas y yendo a ganar. Lo intentamos siempre y eso no va a cambiar», señaló. El fútbol intenso y físico del Getafe obligará a los babazorros a bajar al barro futbolístico y a dar más solidez a su juego «combinativo», con futbolistas como Boyé, Pablo Ibáñez, Guridi, Tenaglia, Garcés o Jonny llamados a tener un papel principal. A pesar de acumular jugadores de «buen pie», Coudet avisó que el Alavés es un equipo «físico». No rehúyen el contacto. «Los datos dicen que fuimos superiores en ese aspecto ante el Sevilla. Una de las causas de la derrota es que estuvimos muy erráticos e imprecisos, sobre todo en la primera mitad. Tuvimos muchas pérdidas sin presión y ese contagio se pasa de un jugador a otro», explicó el argentino, que valora la posible inclusión de Pacheco en la zaga, además de avalar el «crecimiento» y la «gran mejoría» de Yusi.
Eduardo Coudet
Entrenador del Alavés
El Chacho se abrió a hacer cambios en un equipo que disputará dos choques en cuatro días. «El grupo está bien, la competencia interna es buena y confío en que al que le toque jugar lo pueda hacer bien. Después, son ellos los que tienen que estar a la altura. Tenemos una idea que podemos modificar. Confío en el bloque. Armamos un grupo, no un once», sentenció Coudet. Al Alavés le toca remangarse.
El último asalto exitoso liguero al feudo azulón data de 1995
Después de terminar en su última salida con 20 años sin triunfos en San Mamés, el Alavés viaja a otro estadio 'maldito'. Los albiazules visitan un Coliseum en el que nunca han ganado en Primera División. Sí lo hicieron en Segunda (0-2 en 1995) pero nunca en ocho choques en la máxima categoría. Los vitorianos han logrado cuatro empates y sufrido cuatro derrotas en unas visitas a Getafe que arrancaron en Primera en 2006. Además, en las últimas dos temporadas, no han sido capaces de marcar, cayendo por 1-0 en 2023 y por 2-0 en 2024. «Son un rival duro y más en su casa. Vamos a un campo que no se nos ha dado bien, pero las estadísticas están para romperlas», confesó Eduardo Coudet ayer antes de viajar a Getafe.
