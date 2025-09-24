El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diarra, Pablo Ibáñez y Aleñá tratan de evitar el remate de Iñaki Williams durante el derbi ante el Athletic disputado en San Mamés. L. Á. GÓMEZ

Getafe-Alavés (19.00 horas)

A por un botín oculto en el barro

El Alavés prepara cambios para la visita al aguerrido Getafe en el Coliseum, donde todavía no conoce la victoria en Primera

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:20

Después de casi diez meses en el banquillo del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet tiene claro que cualquier éxito albiazul pasa por convertir Mendizorroza en ... un fortín. «Es importantísimo. Es donde más cómodos nos sentimos», confesó el Chacho antes de medirse al Sevilla. Sus dos primeros duelos del curso en Vitoria se saldaron con triunfo ante el Levante (2-1) y empate (1-1) frente al Atlético. Cuatro puntos de seis como locales para colmar las expectativas de un entrenador que tardó seis partidos en lograr su primera victoria en Vitoria. Desde aquel triunfo (1-0) con nueve y bajo el diluvio ante el Villarreal en marzo, los de Coudet saldaron su «deuda» con la afición alavesista. Lograron ocho puntos de los últimos 12 en casa que fueron claves para amarrar la salvación.

