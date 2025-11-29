El Alavés muta para asaltar el Camp Nou

El Deportivo Alavés afronta esta tarde (Camp Nou, 16.15 horas) una misión entre heroica y temeraria. La tarea, ni más ni menos, de ... sorprender al Barcelona en el Camp Nou sin perder la identidad que el Chacho Coudet tiene tatuada en su ADN, sólo puede enmarcarse en algún punto entre esos dos conceptos. De cómo salga la apuesta dependerá en buen grado si son loas las que encumbran al estratega argentino o si, por el contrario, el Alavés vuelve a Vitoria con la cabeza gacha y un doloroso revolcón que castigue su atrevimiento. Aunque al final, de una forma u otra, serán los goles los que juzguen qué versión albiazul se despliega en uno de los campos más complicados. Y en eso también tiene el plantel vitoriano la necesidad de dar un golpe sobre la mesa.

Aunque su solidez defensiva resulte encomiable -ha encajado en Liga doce goles, tres menos que su rival de esta tarde-, esa robustez pocas veces es capaz por sí misma de sostener todo lo demás en escenarios de tal magnitud. El Alavés necesita volver a marcar si quiere regresar de Barcelona con algún punto en el zurrón. Sólo así podrá sofocar la capacidad anotadora de un rival autor de más del triple de goles este curso liguero que los albiazules -36 por 11- y que promedia 2,76 marcados por encuentro. Incluso en el caso de que la zaga alavesista responda a un nivel más que notable, la fórmula del éxito pasa por abandonar el atasco goleador de las últimas jornadas.

Con el qué definido, el Alavés busca equilibrio en el cómo. Porque incluso Coudet sabe que arrebatarle con éxito la posesión a un equipo que promedia un 68,2% es una misión suicida. Así que el técnico plantea un bloque híbrido, capaz de generar peligro a través de otras fórmulas pero que tampoco tenga miedo a mover el balón cuando lo posea. Un conjunto compacto, solidario y con piernas para lanzarse a la presión que haga titubear a un Barcelona ya no infalible en esa faceta. «Si no eres corto e intenso, la jerarquía que tenemos enfrente es difícil de contrarrestar. Pero tienes que tener la intención de ser protagonista y jugar con la pelota. Un equipo que se anime a jugar. Eso no va a cambiar», sintetizó ayer el técnico en la previa del choque.

Todos disponibles

Esa mutación albiazul también pasa por un cambio de sistema. El técnico reconoció ayer que lo hará. «Algo vamos a cambiar en el once», expuso. Un dibujo diferente con otras piezas que haga mutar al Alavés. Necesario en un choque de «mucha complejidad» como el que le planteará el Barcelona. «Vamos a tratar de plantear un partido inteligente. Sabemos que tenemos que hacer un partido redondo», recordó. Esa inteligencia pasa, por ejemplo, por «no hacer un partido de ida y vuelta» que dé alas a un Barcelona en el que «todos son buenísimos».

Su Alavés también necesitará el despliegue físico suficiente para perseguir al rival durante muchos minutos. En ese sentido, la entrada de un mediapunta y el regreso al sistema con un solo delantero es una de las opciones sobre la mesa. Aunque no resulta tan sencillo encajar las piezas. Ahí puede regresar un Pablo Ibáñez cuyo desempeño reclamaba una mayor cuota de minutos. Su despliegue como enganche puede ser uno de esos factores sorpresa. También los integrantes de las alas, destinados a un especial esfuerzo defensivo para cubrir las acometidas de dos extremos entonados y el constante apoyo de los laterales. Coudet recupera a Calebe -no tiene bajas por problemas físicos-, aunque lo hace en un partido poco propicio para un jugador de sus características. El entrenador también ha convocado a Izei Hernández, extremo de 18 años y una de las grandes joyas de la cantera. Le acompaña otro futbolista del filial, el lateral diestro Egoitz Muñoz.

Ese renovado Alavés se plantea la exigencia de elevar sus prestaciones tras dos derrotas consecutivas antes de afrontar dos encuentros de notable exigencia en casa ante la Real Sociedad y el Real Madrid. Antes, el próximo martes, llegará la Copa en Portugalete. Ahí quiere llegar el bloque albiazul como el primer equipo que logró llevarse puntos en el reestreno del Camp Nou. Para ello deberá cambiar la piel, pero mantener la convicción de que todo es posible. «Vamos a tratar de hacer un gran juego. Debemos hacer goles para tener chances de ganar. Es lo que vamos a buscar», arengó Coudet.