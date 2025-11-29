El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
Calebe, que vuelve a la convocatoria, felicita a Denis tras su gol contra el Espanyol. Igor Martín
Barcelona-Alavés | 16.15 horas

El Alavés muta para asaltar el Camp Nou

Coudet plantea un cambio de dibujo y un bloque «corto e intenso» para recuperar la fluidez ofensiva que le permita tutear al Barcelona

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:48

Comenta

El Deportivo Alavés afronta esta tarde (Camp Nou, 16.15 horas) una misión entre heroica y temeraria. La tarea, ni más ni menos, de ... sorprender al Barcelona en el Camp Nou sin perder la identidad que el Chacho Coudet tiene tatuada en su ADN, sólo puede enmarcarse en algún punto entre esos dos conceptos. De cómo salga la apuesta dependerá en buen grado si son loas las que encumbran al estratega argentino o si, por el contrario, el Alavés vuelve a Vitoria con la cabeza gacha y un doloroso revolcón que castigue su atrevimiento. Aunque al final, de una forma u otra, serán los goles los que juzguen qué versión albiazul se despliega en uno de los campos más complicados. Y en eso también tiene el plantel vitoriano la necesidad de dar un golpe sobre la mesa.

