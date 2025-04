Preocupación por la «importante» lesión muscular de Abqar

En el minuto 73 de la derrota ante el Real Madrid, Abdel Abqar se lanzó al césped para bloquear un disparo de Camavinga. El ... central marroquí consiguió su objetivo, al desviar el balón a córner, pero nada más deslizarse sobre el verde sintió que se había lesionado. El defensa, con evidentes gestos de dolor, avisó de que no podía continuar mientras se tocaba la parte posterior de su muslo derecho. Después de ser atendido a pie de campo, Abqar fue sustituido y se marchó sin apoyar su pierna derecha, ayudado por dos miembros de los servicios médicos albiazules.

Su cara denotaba la gravedad de una lesión muscular que Eduardo Coudet calificó de «seria» en la rueda de prensa posterior. «No quiero mentir. Está desgarrado, seguro», reconoció el entrenador argentino. «Cuando sale con dificultades hasta para caminar debe ser una lesión muscular importante, no como a veces decimos una distensión o un estiramiento. No creo que sea así. No quiero hablar de más pero seguro que es algo que va a llevar tiempo», dijo resignado el técnico argentino.

La preocupación en el club, en el cuerpo técnico y en el propio jugador es grande tras un percance físico que llega en el momento clave de la temporada. Este lunes, Abqar fue sometido a las primeras pruebas para determinar el alcance exacto de una lesión localizada en los isquiotibiales de su pierna derecha. El tiempo de baja todavía es indeterminado pero, a poco más de mes y medio de que termine la campaña, cualquier diagnóstico que supere las cuatro semanas habituales de este tipo dolencias musculares complicará su participación en el sprint final del curso.

Más allá de que su concurso en Sevilla (domingo, 18.30 horas) está descartado, junto con las bajas de los sancionados Mouriño y Manu Sánchez que dejan en cuadro a la defensa vitoriana, la ausencia prolongada de Abqar privaría a Coudet del líder de su defensa con el equipo inmerso en plena batalla por la permanencia en Primera.

Indiscutible

El internacional marroquí de 26 años es el jugador, junto a Carlos Vicente, que más minutos (2.467) de juego ha disputado con el Alavés en esta Liga. Abqar los ha sumado en 29 partidos. Sólo se ha perdido dos choques (Rayo y Barcelona) en todo el curso y han sido por sanción. De hecho, ya ha superado el tiempo de juego (2.315) y los partidos (27) de la pasada campaña. Indiscutible en el eje de la zaga, los servicios médicos le cuidaron en pretemporada para evitar lesiones. Ahora, su baja hace que Coudet tenga que reinventar su zaga.