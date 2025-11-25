El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo En directo, la jornada del 25-N en Bizkaia
Morcillo saluda a unos aficionados albiazules en el partido de primera ronda contra el Getxo. Jesús Andrade

El Portugalete envía 100 entradas al Alavés para el partido de Copa

Los tickets tendrán un precio de 30 euros y se realizará un sorteo en función de la demanda

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:53

Un centenar de aficionados albiazules arroparán el próximo martes (19.00 horas) al Alavés en el partido de Copa. El Portugalete ha enviado este martes a las oficinas del Paseo de Cervantes 100 entradas a un precio de 30 euros correspondientes al sector visitante del campo de La Florida. De todas ellas, 52 serán destinadas a peñistas y compromisos y las restantes a los abonados. En el caso de que la demanda de estos últimos supere e número de tickets disponible se realizará un sorteo.

Los aficionados que quieran acudir al partido deberán rellenar un formulario que estará abierto hasta el miércoles 26 a las 23:59 horas. En caso de ser necesario hacer un sorteo, este se realizará el jueves 27 de noviembre, por la tarde, anunciándose los ganadores en los canales de comunicación del club. Las entradas serán nominativas e intransferibles. Y los menores de 16 años deberán acudir al partido acompañados un adulto.

A una semana del partido, la eliminatoria va entrando en temperatura. Todo, después de la polémica generada entorno a la fecha del partido que obligó a la RFEF a modificar el horario inicial. El conjunto gualdinegro reprochó que el partido coincidía con el encuentro liguero entre el Athletic y el Real Madrid, lo que podría afectar a la asistencia al partido copero. De manera que el duelo ante los albiazules se adelantó un día, fijando finalmente el próximo martes como fecha definitiva.

