Al Alavés le sirven los servicios mínimos

Con los servicios mínimos y también con momentos de sufrimiento, el Alavés ya está en los dieciseisavos de la Copa. El conjunto vitoriano deja así ... atrás el tramo peligroso y colorista de las rondas iniciales para meterse entre los 32 mejores. No precisamente con un gran partido. Más bien con uno muy discreto donde le sirvió con el acierto inicial de Carlos Vicente, un tanto en propia puerta y otro en el descuento de Toni Martínez. Para respirar de alivio después de algunos instantes de inquietud antes del descanso contra un Portugalete intenso que apretó sin acierto y solo decayó en los instantes finales.

Coudet se había decantado por un once completamente renovado. Sin uno solo de los jugadores que disputaron de inicio el duelo del sábado anterior frente al Barcelona. En cualquier caso, un Alavés más que reconocible de medio campo hacia adelante (Guevara, Guridi, Carlos Vicente, Aleñá, Toni Martínez y Mariano) y algo más experimental en una zaga donde Diarra y Protesoni ejercieron de centrales y el lateral del filial Egoitz ocupó el carril diestro. Curiosamente, el centro de la zaga salido del laboratorio iba a acumular méritos. Sobre todo en la defensa del área por alto ante un oponente que colgó balones y dispuso de opciones a balón parado.

La única sorpresa inicial, la ausencia en la alineación de un Antonio Blanco sancionado para el duelo liguero y que entraría más tarde a un césped pesado por la lluvia. Ante un adversario de la quinta categoría del fútbol nacional, pero que, como clara advertencia, en la ronda anterior había eliminado al Valladolid. Aunque casi sin tiempo para parpadear el Alavés ya se había colocado en ventaja. Un mal despeje local que Carlos Vicente convirtió desde el borde del área en obús a la meta de Ibon. En realidad, de las pocas muestras de calidad que ofreció el equipo.

Se antojaba el escenario ideal. Descargado ya el cuadro vitoriano de la responsabilidad de marcar y más exigido un Portugalete que había tenido una opción en el minuto inicial. El Alavés dominaba el balón ante un oponente a la espera en su campo, pero no controlaba el juego. Escaso de ideas y de velocidad en las combinaciones para moverse ante una zaga de cinco con otra línea de cuatro por delante. Yusi y Carlos Vicente afilaban algo al equipo por las bandas, pero solo Toni Martínez dispuso de una buena ocasión. De Aleñá no había noticias ni tampoco de Mariano. Dos futbolistas que posiblemente necesiten terapia.

Le bastó al Portugalete empuje y velocidad en sus puntas, Crespo y Belar, para comenzar a crear problemas. Como era de esperar y por fortuna, no es lo mismo llegar que marcar. Esa diferencia sutil pero determinante y que suele condenar al modesto. Esta vez a un rival que antes del descanso rozó el gol a base de insistencia.

Debió Coudet levantar la voz en el vestuario y el Alavés salió tras el descanso de otra manera. Más expeditivo en los duelos, ganando algunas segundas jugadas y llegando al área rival con más verticalidad a través de sus delanteros. Pero ahí, cuando pudo, no llegó el 0-2 en ocasiones claras de Toni Martínez y Mariano. Iba a aparecer después, con fortuna, cuando Tapi envió el balón dentro de su portería en su intento de despeje.

Un minuto antes, además, una acción dudosa de Protesoni sobre Álex en el área hizo que la afición albiazul respirase ante la ausencia de VAR en esta ronda. Blanco, Pablo Ibáñez y el joven Mañas habían entrado ya en el campo. Después llegaría el turno del extremo Izei, que iba a iniciar la acción del 0-3, y también de Xanet Olaiz, igualmente del conjunto filial. Ante un Portugalete que recuperó oxígeno con los cambios y no perdió su insistencia, aunque sí la fe en poder equilibrar el marcador. Le cerró el paso también un Raúl Fernández sobrio en la meta albiazul.

Así que el Alavés acabó el duelo con la tranquilidad de la que no había dispuesto en casi ningún momento y esa sensación de sacarse de encima un trámite engorroso. Por delante, el sorteo de la próxima semana y otra cita copera a mitad de diciembre. Pero, sobre todo, una semana que acabará ante la Real Sociedad en el derbi que dirá si el equipo albiazul recupera o no el pulso liguero.