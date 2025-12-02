El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 2 de diciembre
Los jugadores albiazules celebran el gol de Carlos Vicente. Igor Martín

Portugalete 0-3 Alavés

Al Alavés le sirven los servicios mínimos

La escuadra albiazul supera una nueva ronda copera tras un partido muy discreto y con sabor a trámite donde sufrió por momentos frente al intenso Portugalete

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:02

Comenta

Con los servicios mínimos y también con momentos de sufrimiento, el Alavés ya está en los dieciseisavos de la Copa. El conjunto vitoriano deja así ... atrás el tramo peligroso y colorista de las rondas iniciales para meterse entre los 32 mejores. No precisamente con un gran partido. Más bien con uno muy discreto donde le sirvió con el acierto inicial de Carlos Vicente, un tanto en propia puerta y otro en el descuento de Toni Martínez. Para respirar de alivio después de algunos instantes de inquietud antes del descanso contra un Portugalete intenso que apretó sin acierto y solo decayó en los instantes finales.

