Las 22 piezas del tablero del Alavés

El Deportivo Alavés arranca este jueves una pretemporada de cinco semanas y media antes de afrontar a mediados de agosto el inicio del campeonato ... liguero. El Chacho Coudet busca armar un equipo más fiel a su estilo combinativo con el balón, pero que mantenga su perfil físico y aguerrido clave para haber sellado una sufrida permanencia en Primera. Para ello tiene una baza a su favor: de los 22 futbolistas con contrato, la práctica totalidad de ellos cuenta para el técnico y solo en casos muy concretos el club busca sus salidas.

Jugadores con contrato Portería Sivera, Owono, Adrián

Defensa Tenaglia, Novoa, Mouriño, Garcá, Maras, Pica, Diarra y Parada

Centro del campo Blanco, Benavídez, Guevara, Ibáñez y Guridi

Delantera Carlos Vicente, Conechny, Abde, Villalibre, Toni Martínez y Panichelli

Fruto de ello la mayoría de las parcelas disponen de integrantes de plenas garantías, aunque otras también afrontan unas semanas de incertidumbre mientras encuentran a sus dueños. Todo, en un contexto en el que el mercado vuelve a posar sus ojos con interés en varios futbolistas mientras Sergio Fernández da con los refuerzos ideales en una ventana exigente.

La plantilla Un fichaje, cuatro regresos y al menos ocho bajas

Esos 22 futbolistas integran al núcleo que terminó la temporada, aunque con algunas novedades. Tras las marchas confirmadas de los cinco cedidos -Manu Sánchez, Jordán, Aleñá, Carlos Martín y Pau Cabanes- además de la del goleador Kike García, todo apunta a que Abqar y Sedlar también abandonarán el club al término de sus contratos. Aunque ninguno de ellos ha encontrado aún un destino en el que continuar su carrera. A los que tenían al menos un curso más de vínculo se les suma el único fichaje, Pablo Ibáñez, así como los tres cedidos que regresan, Panichelli y Parada, revalorizados en el Mirandés, además de Maras y Abde, cuyo futuro es mucho más incierto.

En su contexto, son dos jugadores más con contrato que al inicio de la temporada pasada y la anterior, marcadas también por cierta parsimonia a la hora de acometer las primeras incorporaciones. 19 había el curso de Segunda. Aunque entonces el Alavés contaba con un número notable de futbolistas que habían vuelto de cesión pero que no entraban en los planes ni del técnico ni de la entidad. Algo que no sucede este año. Esos tiempos en los que media docena o más de futbolistas iban quemando semanas de pretemporada en busca de un destino clave para aliviar el límite salarial albiazul parecen haber quedado en el pasado.

Las caras nuevas Pablo Ibáñez, un proyecto estratégico hasta 2030

Un mes después del cierre del campeonato liguero, el Alavés solo ha realizado un fichaje. Pablo Ibáñez firmó la pasada semana un contrato por cinco temporadas, hasta 2030, el más largo de la plantilla albiazul. Un futbolista en la agenda de la entidad desde hace más de un año y que, tras no renovar con Osasuna, representaba una valiosa oportunidad de mercado que el Alavés no dudó en aprovechar. Su incorporación apuntala, además, una parcela para la que el club ya cuenta con otros cuatro futbolistas Blanco, Benavídez, Guevara y el polivalente Guridi, a caballo entre la mediapunta y el doble pivote. De esta forma, el centro del campo queda cerrado sobre el papel tras cubrir Ibáñez la marcha del intermitente Jordán. Aunque también es un hecho que varios jugadores de la sala de máquinas son los que un mayor interés han llamado de otros clubes.

De momento no hay más novedades y, salvo que acelere en las próximas horas, Coudet solo tendrá un fichaje nuevo con el que arrancar la preparación. De esta forma, el técnico tendrá que contar con un puñado de jugadores del segundo equipo para apuntalar los entrenamientos durante las primeras semanas.

Los que vuelven El revalorizado Panichelli y el enigma Maras

El Alavés ha cerrado pronto una de las carpetas de asuntos pendientes. El canterano Unai Ropero jugará la próxima temporada cedido en el Hércules, de Primera RFEF, tras un préstamo de escaso protagonismo en la filas del Eldense. El suyo era un de esos asuntos siempre espinosos: los futbolistas que regresan de cesión. Algo que plantea una especial incertidumbre este curso, pues el entrenador que estaba al mando cuando dejaron el club no es el mismo al que tendrán que convencer. Aunque los casos de Parada y Panichelli poco tienen que ver con el de Abde o, sobre todo, Maras.

No en vano, sobre todo el delantero ha sido una pieza determinante en Segunda. Sus 21 goles lo sitúan no solo como un jugador clave en el próximo proyecto albiazul, sino como una baza de mercado de primer nivel. El club ya ha rechazado una oferta cercana a los 15 millones de euros por él, pero deberá batallar en verano para quedárselo. El perfil de Parada es más bajo, pero también deberá concretar su futuro, pues termina contrato en solo un año. Ambos comenzarán la pretemporada más tarde tras haber terminado el curso hace solo una semana. A Maras le resta hasta 2027, pero su último partido como albiazul fue hace año y medio. Tras ser descartado por Luis García ha afrontado dos cesiones correctas, pero no brillantes, en el Levante y el Sporting que no le han revalorizado. Ahora serán los ojos del Chacho los que examinen al serbio para determinar si refuerza una defensa escasa de nombres o le busca otra salida. Abde ha jugado a un mejor nivel en Granada desde enero, pero queda la duda de si su perfil encaja en lo que busca Coudet para las bandas.

El mercado La banda izquierda, el principal punto de mejora

Aunque, si quisiera, Coudet podría cubrir todos los puestos del once desde el primer momento de la pretemporada, es un hecho que la planificación albiazul plantea distintos niveles de necesidad. Ahí los focos se posan en la banda izquierda. No en vano, aunque cuenta con tres futbolistas entre laterales y extremos también es la que más novedades apunta a presentar. A Parada se le sumará al menos un jugador. El club negocia el fichaje de Jonny Otto, libre tras terminar su contrato con el Paok, cuya polivalencia le permitiría también actuar en la derecha. También tiene en agenda a Yusi Enríquez, del Real Madrid.

Por delante, es un hecho que Coudet anhela un perfil que encaje mejor en su planteamiento que los de Abde y Conechny, a los que ha colocado la etiqueta de secundarios. Un fichaje que, más que un extremo al uso, sea un centrocampista de banda que le permita jugar hacia adentro y mover la pelota. También queda por reforzar la defensa, con Mouriño y Garcés como núcleo duro pero pendiente de Diarra, de nuevo con ofertas, la probable cesión de Pica y la incertidumbre sobre Maras. Ahí gusta Juan Gutiérrez, del Mirandés.

Las ofertas recibidas Otro mercado para retener a los pujantes Blanco y Vicente

Las piezas están sobre la mesa, pero todo puede saltar por los aires en cualquier momento si llegan ofertas irrechazables por algunos futbolistas clave. El club ya ha repelido acercamientos por Blanco, Carlos Vicente o Panichelli, pero deberá lidiar con ellas hasta casi el último segundo del mercado.