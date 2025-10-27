Pesimismo en Malasia con la apelación del 'caso Garcés': «No creo que la FIFA cambie su decisión»

El Comité de Apelación de la FIFA dará respuesta el jueves 30 de octubre a los recursos presentados por la Federación de Malasia (FAM), el ... albiazul Facundo Garcés y seis de sus compañeros contra la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. Una apelación sobre la que no son muy optimistas en Malasia según Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim (TMJ).

Príncipe de Johor, expresidente de la Federación (2017-18) y propietario del Johor FC, campeón de las últimas 11 Ligas malayas y con tres jugadores –Irazabal, Figueiredo y Hevel– castigados, los medios de Malasia consideran a Tunku Ismail una figura clave en el desarrollo del fútbol en el país y en el proceso de reclutamiento de futbolistas con antepasados malasios. «Si culparme ayuda a alguien a dormir mejor, lo acepto con el corazón», apuntó el Príncipe de Johor en una rueda de prensa en la que explicó cómo está la situación de los siete sancionados: «No creo que la FIFA cambie su decisión, pero tal vez se pueda suavizar el castigo».

«Los jugadores no saben nada y no deberían estar involucrados ni suspendidos, pero la ley es la ley. Debemos respetar el proceso», añadió TMJ, que detalló que, sea cual sea el resultado, desde la Federación «seguirán intentando encontrar una solución a este problema» por la vía judicial. Una apelación en paralelo a la investigación independiente abierta por la FAM el viernes 17 de octubre. Entonces, la Federación depuró responsabilidades suspendiendo al secretario general, Datuk Noor Azman Rahman, que reiteró en sus comparecencias que la sanción tenía su origen en un «error técnico en el proceso de envío de los documentos», calificando a los siete jugadores de «ciudadanos malayos legítimos».

Una línea compartida por fuentes gubernamentales, en la que el ministro del Interior, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, explicó que el proceso de naturalización «cumplió con todas las disposiciones de la Constitución y la Ley de Ciudadanía» a pesar de que la FIFA apuntó en su sentencia que las partidas de nacimiento de los abuelos facilitadas fueron «manipuladas o falsificadas». En el caso de Garcés, el acta presentada por la FAM situó el origen de su abuelo, Carlos Rogelio Fernández, en Penang, Malasia, mientras que el original obtenido en la investigación por la FIFA y presentado en la sentencia fijó su nacimiento en Villa María Selva, Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina).

Garcés, «decepcionado»

«Si el gobierno confirma la validez de los documentos, entonces son malasios y tienen derecho a representar al país. Deberíamos centrarnos en resolver el problema, no en señalar con el dedo», pidió Tunku Ismail, que también habló del caso particular de Garcés, con el que está en contacto. «En lo deportivo, está decepcionado porque la suspensión afecta a su condición física y a su rendimiento. Aún es joven, está motivado y espera que el asunto se resuelva pronto. Es inocente y todavía quiere jugar con Malasia. Respeto su profesionalismo», explicó el Príncipe de Johor. Garcés, que viajó al sudeste asiático para coordinar una defensa en la que comparte abogados (Elite Law) con sus compañeros Holgado y Machuca, está «suspendido cautelarmente» por el Alavés hasta que se «resuelva el proceso abierto». La sanción de la FIFA le impide incluso entrenar en Ibaia a las órdenes de Coudet.

En este escenario, el club vitoriano observa desde la distancia como espectador pero uno de los afectados la situación, «respetando la presunción de inocencia» y el devenir de los acontecimientos para dar los siguientes pasos. Mientras tanto, el futbolista se encuentra tranquilo, esperando el resultado de la apelación y convencido de que el asunto se resolverá de forma favorable, achacando el problema, como alega la FAM, a un error en el envío de la documentación para su inscripción. Además, los futbolistas implicados también solicitaron la cautelar para poder regresar cuanto antes al césped. Garcés ya se ha perdido los partidos del Alavés frente a Mallorca, Elche, Valencia y Rayo Vallecano. El jueves, si la resolución del Comité de Apelación de la FIFA fue desfavorable, todavía les quedaría la vía de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).