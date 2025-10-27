El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garces saluda a los aficionados de Malasia después del partido ante Vietnam.
Deportivo Alavés

Pesimismo en Malasia con la apelación del 'caso Garcés': «No creo que la FIFA cambie su decisión»

«El castigo podría suavizarse», añade Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Príncipe de Johor, expresidente de la Federación y uno de los principales impulsores del fútbol en el país asiático

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:55

El Comité de Apelación de la FIFA dará respuesta el jueves 30 de octubre a los recursos presentados por la Federación de Malasia (FAM), el ... albiazul Facundo Garcés y seis de sus compañeros contra la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. Una apelación sobre la que no son muy optimistas en Malasia según Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim (TMJ).

