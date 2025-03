La peor derrota de la 'era Coudet'

En cada rueda de prensa, Eduardo Coudet repite que los errores «han castigado demasiado» al Deportivo Alavés. «El fútbol todavía no nos ha devuelto muchas ... cosas», confesó el entrenador argentino. Sin embargo, el trabajo en Ibaia no impide que cada partido vuelvan a acumularse los fallos para su desesperación en la banda, impotente ante unos deslices en el área propia y ajena que han hecho que los puntos vuelen de su casillero al de sus oponentes.

En la previa ante el Rayo Vallecano, el Chacho recordó que no son ocho sino once los puntos perdidos en los últimos minutos. «Podemos hablar del famoso manejo del tiempo pero la realidad es que se han escapado demasiados. No podemos mirar atrás y sí hacia adelante», reiteró un entrenador que no quería sufrir ante el Rayo un descuento fatídico como en Las Palmas, en el que los dos goles canarios –minutos 90 y 95– les dejaron sin la victoria (2-2). En Mendizorroza, el final no tuvo 'chicha' para los babazorros. Sí el arranque, que fue para olvidar.

El Chacho había apostado por un inicio fulgurante de sus pupilos como ante el Villarreal, en el que el gol de Manu Sánchez encendió al Paseo de Cervantes y amilanó a los amarillos. En la derrota (0-2) frente al Rayo sucedió todo lo contrario. A los dos minutos, los madrileños ya estaban por delante en el marcador tras dos errores encadenados. «Podíamos haber resuelto la jugada de una forma más simple», lamentó Coudet. Y es que Abqar, con tiempo para maniobrar, mandó el balón a córner sin sufrir una presión asfixiante de De Frutos. Regaló una ocasión que los vallecanos no desaprovecharon. A ello también contribuyó Tenaglia, que perdió la marca de Ciss, que se escapó y cabeceó solo el 0-1 en el primer palo.

Un mazazo en el inicio que terminó de rematar el penalti fallado por Jordán. El lateral argentino se rehízo de su despiste al sacarle una pena máxima a Chavarría. El medio catalán asumió la responsabilidad como hizo con éxito frente al Valencia y el Leganés. Sin embargo, en esta ocasión, Batalla ganó la 'guerra psicológica' a Jordán. El futbolista cedido por el Sevilla lanzó a lo Panenka de forma incomprensible y el cuero llegó suave a las manos del portero del Rayo.

«Es la primera vez que veo al equipo así al final» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

Coudet, que reaccionó de forma airada en la banda, no se lo podía creer. «Sólo él puede explicar por qué chutó así», afirmó resignado el argentino. El cóctel de «errores graves» lo terminó de preparar el golazo de Pedro Díaz. La jugada tuvo de todo: el balón le golpeó en la nuca a Mouriño y le quedó al medio asturiano, que hizo un caño a Blanco y regateó a un Abqar que no fue contundente y cayó al suelo. Díaz chutó y marcó el 0-2, que bajó la persiana al encuentro a la hora de juego. A partir de ahí, el Alavés ya no encendió la luz.

Fuera del descenso por ahora

El resbalón en Mendizorroza hizo que volvieran todos los fantasmas después de tres jornadas positivas en las que los habían arrinconado, con el subidón (1-0) ante el Villarreal como punto cumbre. Frente al Rayo, los vitorianos volvieron a perder como locales de forma dolorosa como sucediera ante Girona (0-1), Getafe (0-1) y Espanyol (0-1). «Nos está costando marcar en casa», explicó un Coudet cuyo Alavés volvió a quedarse a cero en la peor derrota de su 'era'.

Por primera vez, su equipo perdió por dos goles de diferencia. La última media hora no estuvo en el partido. «Es la primera vez que veo al equipo así al final», reflexionó. Pero, a pesar del golpe, la ajustada derrota (3-2) del Leganés en el Bernabéu les permite seguir fuera del descenso. Sin embargo, podrían caer a la zona roja si Las Palmas gana en Vigo. No pueden permitirse más fallos.