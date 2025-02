Pau Cabanes completa el puzle de la banda izquierda del Alavés

La banda izquierda ha sido el principal campo de pruebas del Deportivo Alavés a lo de las primeras 22 jornadas de Liga. Un terreno de ensayo y error en el que hasta seis jugadores -Diarra, Manu Sánchez, Carlos Martín, Conechny, Stoichkov y Abde- han alternado ... en el lateral y en el extremo zurdo. Un puzle al que los albiazules han añadido una nueva pieza en este mercado de invierno con el fichaje de Pau Cabanes (Burriana, Castellón, 2005).

En su presentación, el joven atacante de 19 años cedido por el Villarreal explicó cuál es su punto de partida favorito en el terreno de juego. «Siempre he dicho que, de las posiciones de arriba, me encuentro más a gusto por la izquierda. No tengo problema en jugar como segundo punta o en la derecha como he hecho últimamente en el Villarreal. En las categorías inferiores nunca he tenido una demarcación fija y siempre he intentado rendir al máximo», relató un atacante que lucirá el dorsal 19 y que llega a Mendizorroza para «seguir creciendo» en Primera.

«Cuando apareció la oportunidad de venir no tuve dudas de que era el sitio adecuado. Todos me han acogido de forma increíble, ayudándome y aconsejándome», apuntó Cabanes. El castellonense se sumerge en la dura batalla por eludir el descenso a Segunda.

«Sé lo que hay y he venido a ayudar al equipo con esa mentalidad, para sumar de tres en tres y conseguir el objetivo de la permanencia», reiteró un extremo que espera aportar «uno contra uno». «Siempre tengo la portería entre ceja y ceja», destacó. Cabanes ha sumado dos goles en 13 partidos con un Villarreal en el que ha ganado protagonismo en los últimos dos meses. «Estoy en mi mejor momento física y futbolísticamente. Me encuentro fuerte», afirmó un joven que espera tener su puesta de largo el domingo (14.00 horas) en Mendizorroza ante el Getafe tras ir convocado en Montjuic.

Un elemento ofensivo más para un Coudet que le considera un futbolista con «características técnicas y físicas» de su agrado. Más madera para el ataque vitoriano. «Por sus cualidades futbolísticas va a aportar a las necesidades que demandamos. Pau tiene una motivación e ilusión enormes. Nos va a sumar para ganar partidos porque le sobra talento. Con él somos más fuertes que antes de su llegada», explicó Sergio Fernández, que con su incorporación -tercera de este mercado de invierno junto a Garcés y Aleñá- completa una banda izquierda agitada en esta primera mitad del curso.

Manu Sánchez y Carlos Martín

Las entradas y salidas han sido continuas en el carril zurdo. Todo lo contrario que en la derecha, donde Carlos Vicente en el extremo y Tenaglia en el lateral no han tenido apenas competencia. Ni Luis García primero ni Coudet después tuvieron dudas de que el aragonés y el argentino eran dueños de ese costado. Sin embargo, en la izquierda, sobre todo en ataque, los cambios han sido constantes. Carlos Martín (776 minutos y 15 partidos), Conechny (705 y 15) y Abde (385 y 8) se repartieron hasta enero una posición por la que también se asomó en determinados momentos Stoichkov (695 y 16). Ahora, el argelino y el gaditano están en Granada y no entran en la ecuación.

El argentino comenzó como titular hasta que el madrileño agarró el puesto a finales de noviembre. Y Abde asomó de vez en cuando. Martín se adueño de la banda izquierda con Coudet hasta su lesión frente al Girona. Entonces, fue Conechny el que cogió galones hasta sufrir en Barcelona un traumatismo craneoencefálico y una fisura en el hueso frontal que le hará estar «en torno a un mes de baja».

«Su crecimiento era el que más nos llamaba la atención. Había ganado en frescura, confianza, chispa y en capacidad de repetir esfuerzos», lamentó Fernández. Su lesión ha abierto una puerta para que Cabanes se estrene ante el Getafe y gane peso desde el césped.

En el lateral izquierdo, las dudas con Manu Sánchez (1.481 minutos en 18 partidos) y Diarra (1.298 y 17) se han disipado hasta descartar fichar un jugador para esa demarcación. Llegaron a rechazar «cinco millones de un equipo belga» por el maliense, que ahora ejerce de central. «A pesar de todo lo que se ha dicho, tenemos que enfocarnos en su evolución. Está ofreciendo un rendimiento fantástico», explicó Fernández.