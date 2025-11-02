Parada sustituye a Pacheco en el centro de la zaga del Alavés

Jon Prada Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:22 Comenta Compartir

Prueba de estrés para el Deportivo Alavés. Después de dos jornadas consecutivas sin marcar (Valencia y Rayo) y de caer (1-0) en el tiempo añadido en el último partido liguero en Vallecas, los albiazules buscan ganar al Espanyol en Mendizorroza para ahuyentar cualquier tipo de fantasma. Un partido de alta exigencia ante la revelación de Primera para el que Coudet ha apostado por Víctor Parada como central ante la lesión de Pacheco.

El once que utilizó el Chacho en Gobela y que goleó (0-7) al Getxo es historia. Las rotaciones coperas desaparecen frente a los de Manolo González. Únicamente Parada repite respecto a la alineación del jueves. El lateral izquierdo madrileño, que rindió a gran nivel frente al Rayo como central en la segunda mitad cuando entró por la lesión en el hombro izquierdo del navarro, es el encargado de relevarle ante el Espanyol. Acompañará a Tenaglia en el eje de una zaga sin centrales y con cuatro laterales que sigue siendo la menos goleada de LaLiga (nueve goles recibidos en diez jornadas). El carril diestro será para Jonny y el izquierdo para Yusi. Un muro de circunstancias para proteger a Sivera.

En el medio campo, Denis Suárez se consolida como pareja de Blanco en el doble pivote, dejando a Pablo Ibáñez de inicio en el banquillo. Calebe regresa a la banda derecha tras tres partidos (Valencia, Rayo y Getxo) sin minutos. Y en la izquierda repite Aleñá, que ya fue titular en Vallecas. El Chacho introduce dos futbolistas con perfil de mediapunta y con tendencia a irse al medio a asociarse para sus costados. Carlos Vicente y Abde vuelven a ser suplentes.

En la delantera ya no hay debate. El Alavés juega con dos puntas y los elegidos son Boyé y Toni Martínez. El argentino y el murciano son las referencias de un 4-4-2 con el que Coudet espera superar al Espanyol y volver a la senda del triunfo.

