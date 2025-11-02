El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones kilométricas en la A-8 y la N-634 para volver de Cantabria
Parada, frente al Levante. EFE
Alavés-Espanyol

Parada sustituye a Pacheco en el centro de la zaga del Alavés

El lateral izquierdo madrileño es el único futbolista que repite respecto al partido de Copa frente al Getxo

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

Prueba de estrés para el Deportivo Alavés. Después de dos jornadas consecutivas sin marcar (Valencia y Rayo) y de caer (1-0) en el tiempo añadido en el último partido liguero en Vallecas, los albiazules buscan ganar al Espanyol en Mendizorroza para ahuyentar cualquier tipo de fantasma. Un partido de alta exigencia ante la revelación de Primera para el que Coudet ha apostado por Víctor Parada como central ante la lesión de Pacheco.

El once que utilizó el Chacho en Gobela y que goleó (0-7) al Getxo es historia. Las rotaciones coperas desaparecen frente a los de Manolo González. Únicamente Parada repite respecto a la alineación del jueves. El lateral izquierdo madrileño, que rindió a gran nivel frente al Rayo como central en la segunda mitad cuando entró por la lesión en el hombro izquierdo del navarro, es el encargado de relevarle ante el Espanyol. Acompañará a Tenaglia en el eje de una zaga sin centrales y con cuatro laterales que sigue siendo la menos goleada de LaLiga (nueve goles recibidos en diez jornadas). El carril diestro será para Jonny y el izquierdo para Yusi. Un muro de circunstancias para proteger a Sivera.

Noticias relacionadas

Kike García, un «tipazo» que vuelve a Mendizorroza: «Es un 10 en todo»

Kike García, un «tipazo» que vuelve a Mendizorroza: «Es un 10 en todo»

El Alavés quiere ahuyentar sus fantasmas

El Alavés quiere ahuyentar sus fantasmas

El líder se estrena de negro

El líder se estrena de negro

En el medio campo, Denis Suárez se consolida como pareja de Blanco en el doble pivote, dejando a Pablo Ibáñez de inicio en el banquillo. Calebe regresa a la banda derecha tras tres partidos (Valencia, Rayo y Getxo) sin minutos. Y en la izquierda repite Aleñá, que ya fue titular en Vallecas. El Chacho introduce dos futbolistas con perfil de mediapunta y con tendencia a irse al medio a asociarse para sus costados. Carlos Vicente y Abde vuelven a ser suplentes.

En la delantera ya no hay debate. El Alavés juega con dos puntas y los elegidos son Boyé y Toni Martínez. El argentino y el murciano son las referencias de un 4-4-2 con el que Coudet espera superar al Espanyol y volver a la senda del triunfo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  6. 6 Retenciones kilométricas en la A-8 y la N-634 para volver de Cantabria
  7. 7

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  8. 8 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Parada sustituye a Pacheco en el centro de la zaga del Alavés

Parada sustituye a Pacheco en el centro de la zaga del Alavés