Calebe y Abde celebran el gol del triunfo del Alavés ante el Levante. JESÚS ANDRADE
Deportivo Alavés

El papel principal de Calebe y Abde que ha revolucionado al Alavés

El brasileño y el argelino se han convertido en habituales en los onces de Coudet, que ha redefinido las bandas albiazules con sus perfiles

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:23

Carlos Vicente y Aleñá ocuparon las bandas del Deportivo Alavés en las primeras cinco jornadas. Las alineaciones asimétricas de Eduardo Coudet contaron con un ... extremo puro en la derecha como el aragonés y con un mediapunta como el catalán partiendo desde la izquierda. «Nos vamos equilibrando según las características y tratamos de ver cómo ir compensando el equipo para tener la misma profundidad por los dos lados», explicó el Chacho, que cambió su plan en la sexta jornada en Getafe al dar la titularidad a Calebe y Abde.

