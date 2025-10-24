El papel principal de Calebe y Abde que ha revolucionado al Alavés

Carlos Vicente y Aleñá ocuparon las bandas del Deportivo Alavés en las primeras cinco jornadas. Las alineaciones asimétricas de Eduardo Coudet contaron con un ... extremo puro en la derecha como el aragonés y con un mediapunta como el catalán partiendo desde la izquierda. «Nos vamos equilibrando según las características y tratamos de ver cómo ir compensando el equipo para tener la misma profundidad por los dos lados», explicó el Chacho, que cambió su plan en la sexta jornada en Getafe al dar la titularidad a Calebe y Abde.

Hasta entonces, el atacante brasileño había tenido un rol residual (17 minutos ante Levante y Betis) y el extremo argelino había salido como agitador en tres choques (63 minutos). Ambos estaban en el grupo de futbolistas menos utilizados por el entrenador argentino. Sin embargo, en las últimas cuatro jornadas, han pasado de actores secundarios a tener un papel principal en el Alavés.

«Carlos Vicente es buenísimo, pero Calebe también», apuntó Coudet tras colocar de inicio al brasileño en la banda derecha ante el Valencia como hizo frente a Getafe y Elche, dejando al aragonés en el banquillo. Los problemas musculares –un 'bocadillo' en la pierna derecha y unas molestias musculares en el muslo izquierdo– limitaron el tiempo de juego en el Coliseum (45 minutos) y ante los ilicitanos (37) de un Calebe que siendo zurdo ha ocupado el carril diestro, moviéndose de fuera hacia dentro.

«Me gusta jugar en la banda, pero también centrado. Soy un futbolista de mucho movimiento, de atacar, tener el balón, asociarse...», avisó el jugador cedido por Fortaleza. Un rol que está cumpliendo en los 153 minutos que lleva en las últimas cuatro jornadas, en las que sólo fue suplente en Mallorca, con Vicente recuperando su sitio. El Chacho, que ya tuvo en el Atlético Mineiro al habilidoso extremo de 25 años, ha buscado un perfil más asociativo ante Getafe, Elche y Valencia en detrimento de un '7' que ha ejercido de revulsivo.

«No es importante, es importantísimo», señaló Coudet sobre el aragonés, que tuvo pequeñas molestias en la previa frente a los che y al que ha dado un respiro. Vicente es el máximo goleador del Alavés con tres tantos y uno de los principales recursos ofensivos desde un carril derecho que ocupa el incombustible Jonny en el lateral y Calebe y el '7' en el extremo. Más movimientos hay en una banda izquierda que Coudet ha reconfigurado de arriba abajo en el último mes. La consolidación de Yusi en el lateral zurdo, dejando atrás las pruebas con Parada y Diarra, ha venido acompañada de la titularidad de Abde en el carril izquierdo en las últimas cuatro jornadas ante Getafe, Elche, Valencia y Mallorca.

A pierna cambiada

Después de regresar reforzado de sus seis meses de cesión en Segunda en el Granada (19 partidos, tres goles y dos asistencias), el argelino de 27 años realizó la pretemporada con el Alavés. Aunque su salida estuvo sobre la mesa, el canterano continuó en Mendizorroza aportando variantes diferentes en un costado en el que no llegó el «jugador de banda izquierda natural» del que habló Coudet en el cierre del mercado.

«Aleñá y Abde no tienen las mismas características, pero cuando tienes posibilidades en un grupo tan parejo hay que aprovecharlas» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

«Futbolistas como Abde o Yusi nos pueden dar amplitud, desborde y desequilibrio», explicó Sergio Fernández en septiembre. Y esa función la está cumpliendo el '21' en estas cuatro jornadas en las que ha salido de inicio. Ha acumulado 312 minutos y disputado completos los partidos frente a Getafe y Mallorca, desplazando al banquillo y a la mediapunta a Aleñá. «Carles y él no tienen las mismas características, pero cuando tienes posibilidades en un grupo tan parejo hay que aprovecharlas», señaló Coudet.

312 Minutos Disputados por Abde en las últimas cuatro jornadas por 153 de Calebe

Igual que en el caso de Calebe, Abde también juega a pierna cambiada. El argelino es un diestro en la zurda que se mueve al centro para asociarse y sumarse en la elaboración con los medios. Sin embargo, a diferencia de Aleñá, tiene el regate como punto fuerte. Da mayor profundidad a la banda, complementando el desborde con el juego combinativo como hace Calebe. «El fútbol actual es comprensión y entender los espacios que hay que ocupar», desgranó Coudet. «Tratamos de ir moviéndonos y enseñarles cuándo hay que estar por fuera y cuándo por dentro», añadió el técnico, que ha ordenado sus bandas dándoles relevancia a Abde y Calebe.