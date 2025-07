Panichelli ya viste de albiazul y se pone a las órdenes de Coudet

Jon Ander Goitia Lunes, 14 de julio 2025, 12:46 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Coudet ya tiene a todos sus hombres disponibles. Joaquín Panichelli se ha sumado este lunes a la pretemporada del Alavés tras superar por la mañana las pertinentes pruebas médicas. El atacante argentino, de 22 años, regresa a Ibaia tras firmar una brillante campaña en las filas del Mirandés, donde anotó 21 goles y firmó 8 asistencias que catapultaron al conjunto 'jabato' hasta la final del play-off de ascenso a Primera. Una temporada de ensueño que no pudieron culminar ante el Oviedo, quien se adueñó del último billete del tren a la élite.

Los babazorros subieron el 5 de julio la persiana de la nueva temporada. Unas primeras sesiones marcadas por el apartado físico y la intensidad, con sesión doble incluido. Un reencuentro en el que no estuvo Panichelli. El club concendió más días de vacaciones al ariete, dado que su temporada concluyó el 21 de junio. Además de que en Segunda se disputan 42 jornadas -cuatro más que en Primera-, también hay que sumar los cuatro encuentros del play-off de ascenso.

Su cesión en Miranda ha sido una especie de 'mili' que ha reforzado su olfato goleador. «Quizá no esperaba tantos goles, pero siempre confié en mi trabajo y mi hambre para que los tantos terminaran llegando. Por eso tomé la decisión de venir al Mirandés y a Miranda. Viendo al equipo y a los compañeros esperaba este rendimiento y sabía que las cosas iban a salir bien», destacó en su despedida. «Hasta el día que me muera voy a tener el recuerdo de Miranda y del Mirandés, del lugar que me ha permitido volver a ser el jugador que era. Siempre voy a estar agradecido», agradeció.

Cierra un capítulo y desde hoy comienza a escribir otro en letras albiazules. Panichelli buscará ganarse la confianza de Coudet, que por ahora cuenta con tres delanteros en sus filas (Toni Martínez y Villalibre), tras la marcha de Kike García al Espanyol. La confianza en Panichelli es total. El Alavés ya ha rechazado una oferta de más de 15 millones de euros del fútbol francés por el '9'.

Panichelli llegó al Deportivo Alavés en enero de 2023, procedente del segundo equipo de River Plate. El delantero alternó el filial, donde marcó dos goles en siete partidos, con el primer equipo, en el que disputó cuatro encuentros y con el que consiguió el ansiado ascenso a Primera en el Ciutat de Valencia. En ese momento tan especial, sufrió una lesión de larga duración, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta febrero de 2024.

