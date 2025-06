El Panichelli más solidario alimenta el sueño del Mirandés El delantero cedido por el Alavés, autor de 20 goles, no vio portería contra el Racing pero resultó clave al dar las tres asistencias en el empate de su equipo

Jon Aroca Lunes, 9 de junio 2025, 18:12 Comenta Compartir

El Racing-Mirandés del domingo enfrentó en las semifinales del play off de ascenso a Primera a dos de las delanteras más prolíficas de la categoría de plata: Panichelli-Izeta, autores entre ambos de 32 dianas, y Arana-Andrés, que suman 29. De todos, el ariete argentino era el máximo artillero con 20 goles, segundo en la pugna por el Pichichi de la categoría tras Luis Suárez, del Almería (27). Pero, pese a que su equipo empató a tres en un partido frenético por momentos, el cedido por el Alavés no marcó ninguno de los tres goles. Eso no hace, sin embargo, que su papel fuera intrascendente. Al contrario.

Panichelli dio las tres asistencias de su equipo, en un rol menos habitual para él este curso pero que también ha demostrado saber dominar con acierto. Lleva ya siete en total. Tres acciones diferentes, las de un futbolista versátil que ha vivido en Anduva el año de su explosión. La primera, una jugada de delantero para romper la línea defensiva rival y después dar el pase de la muerte a Izeta. La segunda, para ganar un balón en el centro del campo y servírselo a un Rincón que, eso sí, puso todo de su parte con una larguísima carrera y potente definición. Su tercer triunfo fue de cabeza, dentro del área. Con ella le dejó el balón franco a Reina para que pusiera el 1-3 temporal.

La vuelta en casa

Aunque el arreón final de un Racing talentoso pero fallón en defensa y extremadamente irregular deja la eliminatoria igualada para la vuelta (este jueves a las 21.00 horas en Anduva). En el choque, el otro cedido del Alavés, Víctor Parada, tuvo un papel más secundario. Salió tras el descanso para ocupar el puesto de central izquierdo en la línea de tres y sufrió a ratos ante la movilidad del ataque rival, en especial de Andrés.

El primer pase lo hizo tras romper líneas, el segundo ganando de espaldas y el tercero de cabeza

Ambos afrontan ahora el siguiente paso de un desafío mayúsculo: situar por primera vez al Mirandés en la élite. Su papel durante el curso ha sido notorio y han espantado cualquier posible duda sobre su adaptación a un fútbol profesional que apenas habían pisado. Tal esa así que, en el caso de Panichelli, el Alavés ya ha recibido y rechazado ofertas superiores a los 15 millones de euros. Confía en él, con contrato hasta 2029. El de Parada concluye antes, dentro de un año. Pero de momento solo piensan en seguir alimentando su sueño rojillo.