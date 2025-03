Panichelli: «Mi objetivo es consolidarme en Primera con el Alavés»

Joaquín Panichelli (Córdoba, Argentina, 2002) y Víctor Parada recorren juntos a diario los 30 kilómetros que separan Vitoria de Miranda de Ebro. Su amistad, forjada ... en Ibaia, se fortalece cada vez que conducen para entrenar a las órdenes de Alessio Lisci con un Mirandés que está haciendo historia con los dos futbolistas cedidos por el Alavés. «Seguimos viviendo en Vitoria y venimos todos los días juntos. Los dos llegamos a Anduva con ganas de mostrarnos y sumar minutos. Me está yendo bien y considero que Víctor también está dando un paso adelante muy grande», confiesa a este periódico un Panichelli que está 'rompiéndola' en Segunda.

Sus 15 goles y dos asistencias en 30 partidos permiten al Mirandés ser segundo, en puestos de ascenso directo a Primera a 10 jornadas del final, compitiendo de tú a tú con Levante, Racing, Elche.... «Somos conscientes de que no es normal que vayamos así de bien. A priori, éramos un equipo para pelear abajo, pero lo estamos haciendo arriba. Vamos partido a partido, pero estamos disfrutando y haciendo algo muy lindo para el club, la afición y la ciudad», apunta un 'Pani' que pide que «crean» en sus posibilidades: «Una vez logrados los 50 puntos no nos conformamos. Lisci nos dice en cada partido, sea cual sea el rival y el escenario, que podemos ganar. Somos gente joven, con mucha hambre y nos vamos a dejar la vida».

En Anduva aspiran al olimpo futbolístico con una plantilla llena de cedidos que se ha cohesionado para romper límites. «Todos velamos por el bien del club, poniendo siempre al equipo por delante. Y eso, en el día a día y en el grupo, se nota. El éxito es colectivo», dice Panichelli, que cree que el Mirandés es el «lugar ideal para explotar tus virtudes»: «Por afición, ambición y juventud es el combo perfecto». Aun así, no pierde de vista su regreso a Mendizorroza. «Mi cabeza está en el Mirandés y en poder acabar lo más arriba posible. Estoy muy agradecido y les tengo un gran respeto pero, obviamente, soy jugador del Alavés. Mi objetivo es volver y consolidarme en Primera con el club».

Decisión correcta

El '9' argentino de 22 años, dominante en las áreas de Segunda, considera que fue la «decisión correcta» irse cedido al Mirandés. «Si me dan a elegir, preferiría haberme quedado en el Alavés y jugar en Primera, pero era consciente de que me iba a costar tener continuidad. Pero sabía que si iba a un lugar donde tuviera minutos iba a demostrar de lo que soy capaz», señala mientras explica cómo sus charlas con Sergio Fernández fueron claves en su decisión.

«Me decía que lo adecuado era salir para tener continuidad. Sergio sabía que era lo mejor para mí. Venía de una lesión grave de la que me costó un poco volver y contar con minutos. Necesitaba ir a un lugar para coger ritmo y el Mirandés era el ideal», detalla un Panichelli que está fortaleciéndose en Anduva tras llegar con 20 años a Vitoria. El argentino aterrizó en enero de 2023 en un Alavés que luchaba por subir a Primera. «Cruzar el charco es el paso que todos queremos dar. Salir de River Plate fue complicado, pero en Vitoria me acogieron muy bien», apunta un atacante que compartió vestuario con Julián Álvarez o Enzo Fernández: «Estaba en el reserva y cuando subía a entrenar con el primer equipo de Gallardo aprendí mucho de ellos. Son un espejo».

En temporada y media en el Alavés, primero en Segunda y luego en Primera, Panichelli apenas tuvo protagonismo (12 partidos, 266 minutos y 0 goles) «por el buen equipo y la dinámica que había». «Era complicado jugar», confiesa. Además, en el Ciutat, en la prórroga ante el Levante que terminó en ascenso tras el agónico gol de penalti de Villalibre, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda: «No pensé que era tan grave y seguí jugando. Subir tapó todo y, una vez que me operaron, tomé la lesión como algo positivo. Me sirvió para perfeccionarme a nivel físico para jugar en Europa».

Dobles dígitos

No fue hasta febrero de 2024, ante el Barcelona, cuando pudo debutar en Primera cumpliendo «su sueño» tras más de medio año de baja. «Los fisios y los compañeros me hicieron más llevaderos los meses de recuperación», declara Panichelli. Ya en pretemporada, con Kike García, Villalibre y Toni Martínez como arietes, club y jugador apostaron por el préstamo para «demostrar lo que vale, regresar y ser el delantero titular del Alavés» según Sergio Fernández. Aunque, en un primer momento, Luis García quería contar con él.

«Fui a hacer el 'stage' a Alicante y, después de la primera jornada, ya estaba todo prácticamente cerrado con el Mirandés. Conocía el club porque la primera vez que fui convocado con el primer equipo del Alavés fue en Anduva y ganamos 1-3. Estoy contento por cómo se dio el fichaje», rememora. Y nada más vestirse de rojillo, Panichelli se puso un reto: llegar a los «dos dígitos» de goles: «Es algo en lo que había quedado con Luis Rioja. Me dijo: 'Pani, tienes que ir y hacer dos dígitos'. Y lo solté en la presentación. Era un objetivo bonito y alcanzable. Ahora que lo he logrado hay que ir a por más».

El argentino, segundo máximo goleador de Segunda con 15 tantos, sólo superado por los 21 de Luis Suárez, está siguiendo en Miranda el camino marcado por otros delanteros que triunfaron de rojillos como Raúl García, Carlos Martín, Camello... «No es casualidad que a todos les vaya bien. Es un club donde no hay tanta presión y se da la situación idónea para marcar», señala un '9' que desde que 'mojó' en su debut en Málaga no ha parado de sumar dianas.

«Los goles reflejan el trabajo del equipo. Me está tocando marcarlos a mí, pero me gusta luchar y ayudar a mis compañeros a facilitarles las cosas. Prefiero que se luzcan ellos y ganar. Marcar y perder no me sirve de nada», afirma. Como Kike García, el argentino trae el esfuerzo de serie. «Hablamos bastante después de cada partido. Cuando marca él o lo hago yo siempre intercambiamos mensajes. Lo valoro mucho. Kike es buena gente», destaca.

Panichelli está pegado a la actualidad albiazul: «Tengo trato constante con gente del club, salgo a comer con mis excompañeros... Sufro en los partidos pero lo que me transmiten es que van a sacarlo adelante y que el Alavés estará un año más en Primera». Una próxima temporada en la que el argentino, renovado en septiembre hasta 2029, regresará a Mendizorroza. La confianza en Panichelli es enorme en el Paseo de Cervantes.