Panichelli: «El Mirandés me ha permitido volver a ser el jugador que era»

Una semana después de quedarse sin ascenso a Primera en el Carlos Tartiere, Joaquín Panichelli analizó su temporada en el Mirandés. El atacante argentino regresará ... a Mendizorroza de su cesión en Anduva después de marcar 21 goles y dar 8 asistencias en 44 partidos en Segunda División.

«Quizá no esperaba tantos goles, pero siempre confié en mi trabajo y mi hambre para que los tantos terminaran llegando. Por eso tomé la decisión de venir al Mirandés y a Miranda. Viendo al equipo y a los compañeros esperaba este rendimiento y sabía que las cosas iban a salir bien», confesó el atacante de 22 años en su balance de un curso que le ha colocado como uno de los atacantes más cotizados del mercado. El Alavés ya ha rechazado una oferta de más de 15 millones de euros del fútbol francés por el '9'. Los albiazules confían en mantenerle y que sea el sustituto de Kike García en la vanguardia vitoriana. Una apuesta refrendada después de brillar en su préstamo en Anduva. La «mejor opción» para Panichelli.

«Había otras, tanto en Segunda como en el extranjero, pero yo quería seguir en España. Cuando salió el Mirandés hablé con compañeros y sabía que es un club que trabaja con jugadores cedidos y jóvenes que buscar explotar por primera vez o, como en mi caso, que necesitan rodaje. Tuve que esperar un poco pero, al final, todo salió bien. Viéndolo con retrospectiva, esta decisión está respaldada. Lo que he disfrutado aquí este año va a ser complicado disfrutarlo así en otro lugar. Ojalá que sí pueda hacerlo», apuntó el atacante argentino, que ha cumplido el objetivo que se marcaron con su préstamo tanto el Alavés como él. «Debe estar en un equipo que le permita jugar mucho para demostrar lo que vale, regresar y ser el delantero titular», dijo Sergio Fernández antes de arrancar la pasada pretemporada. «Mi objetivo es consolidarme en Primera con el Alavés», confesó en marzo Panichelli. Dicho y hecho.

Ambicioso en su vuelta

Con el regreso a Vitoria en el horizonte, el delantero argentino no se pone límites en su despedida del Mirandés. «Sigo teniendo objetivos y sueños. Ir a la selección, triunfar en otros clubes e incluso ganar títulos con otras camisetas», destacó Panichelli, que siempre tendrá a los rojillos en su corazón: «Va a ser complicado disfrutarlo tanto por el cúmulo de cosas que se dieron este año y por la calidad humana de todos en el club. Hasta el día que me muera voy a tener el recuerdo de Miranda y del Mirandés, del lugar que me ha permitido volver a ser el jugador que era. Siempre voy a estar agradecido».