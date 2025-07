Panichelli se despide: «Me voy feliz de devolverle mi granito de arena al Alavés»

Jon Aroca Domingo, 27 de julio 2025, 11:45 Comenta Compartir

Joaquín Panichelli ha publicado este domingo una carta de despedida del Deportivo Alavés tras confirmarse su traspaso al Estrasburgo francés por 16,5 millones de euros fijos más una cantidad variable. En ella, el jugador muestra su agradecimiento a la entidad, sus trabajadores, la afición y explica algunos porqués de la decisión tomada.

«Quiero arrancar estas líneas con palabras de agradecimiento», introduce. «Al Deportivo Alavés por ser el club que me abrió las puertas en el fútbol europeo, a Sergio Fernández por confiar en mí y por el apoyo de siempre. A todos mis compañeros y trabajadores que pude conoces en mi etapa del club», agradece el delantero.

También, claro, a una afición que ahora se queda huérfana de un delantero en el que había depositado elevadas expectativas tras su fructífera cesión al Mirandés. «A ustedes, una de las aficiones si no la más linda de España. Gracias por cada mensaje, palabra de aliento y por hacer de Mendi un lugar especial cada partido», añade.

Prosigue con un repaso de algunos momentos vividos durante su etapa albiazul y con la «tranquilidad» de «haber dejado mi alma y mi cuerpo desde el día 1 hasta hoy». También, asegura, tras cumplir varios sueños. «Aquel ascenso en el 129, mi debut en la máxima categoría, victorias en el último minuto... Recuerdos que quedarán a fuego en mi memoria», asegura.

También explica los porqués de su marcha. «Ahora se me presenta una oportunidad que no quiero dejar pasar», reconoce. «Los trenes pasan una sola vez y creo que es el momento de dar este paso», añade. Pero cree que su traspaso también puede ayudar al Alavés. «Me voy feliz de poder devolverle mi granito de arena al Deportivo Alavés que tanto me dio», finaliza. «Eskerrik asko. Siempre albiazul».