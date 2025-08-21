El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Pacheco, con la Real Sociedad.

Pacheco, cerca de llegar cedido al Alavés

Los albiazules negocian con la Real Sociedad la llegada del central navarro mientras ultiman el fichaje de Boyé

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:23

El Deportivo Alavés ha acelerado en las últimas horas dos operaciones con las que espera reforzar su ataque y su defensa. Mientras los albiazules ultiman con el Granada el fichaje del delantero argentino Lucas Boyé (29 años). los vitorianos están cerca de lograr la cesión de Jon Pacheco (24 años).

Según avanzó este periódico y ha confirmado El Diario Vasco, el central navarro es el elegido por los albiazules para reforzar el centro de la zaga vitoriana, en la que la marcha de Mouriño al Villarreal ha dejado a Garcés como el único central titular. En el debut ante el Levante, Tenaglia se reubicó en el eje mientras la dirección deportiva buscaba en el mercado un zaguero.

El elegido es Pacheco, que no tuvo minutos en la primera jornada de Liga en Mestalla y que el curso pasado gozó de poco protagonismo en Anoeta (22 partidos y 1.440 minutos entre todos los torneos). En el club guipuzcoano siguen teniendo grandes esperanzas puestas en su figura. El central zurdo renovó el pasado diciembre hasta 2030, pero ahora con la llegada de Caleta-Car se ha quedado sin sitio, toda vez que Jon Martín también apunta a tener minutos durante la temporada, y así se lo verbalizó el entrenador Sergio Francisco a Pacheco.

En este escenario, la Real Sociedad se ha abierto a una cesión y Pacheco ve con buenos ojos tener continuidad y minutos en Mendizorroza, cerca de casa, ante otras ofertas que tiene de Primera de clubes como el Mallorca. Además, la buena experiencia de ex de Zubieta como Guevara, Guridi o Gorosabel de albiazul juegan a favor de un Alavés que ha acelerado para lograr el ansiado central que demanda Coudet.

