Pablo Ibáñez ya es del Alavés

El Deportivo Alavés ya tiene su primer fichaje para la próxima temporada. El club vitoriano ha dado oficialidad este lunes a lo que era un secreto a voces desde hace semanas. Pablo Ibáñez ya es jugador del club vitoriano. El centrocampista navarro llega libre tras finalizar su vínculo con Osasuna y rubrica un contrato hasta 2030. Se convierte, de esta forma, en el jugador con la vinculación más larga de la plantilla vitoriana.

Ibáñez (Pamplona, 26 años) llevaba tiempo en la agenda del club. Ahora se han dado todas las circunstancias para que aterrice en Mendizorroza en propiedad y como primer fichaje del proyecto del Chacho Coudet. Hace meses que rechazó la oferta de renovación de Osasuna y buscaba cambiar de aires. La posibilidad de recalar en la entidad albiazul, si bien no la única, sí que era una de las que más le seducían.

Una de las claves ha sido la insistencia de la parcela encabezada por Sergio Fernández. Un viejo anhelo de la dirección deportiva, toda vez que el pasado mercado estival el máximo responsable de los fichajes, como avanzó EL CORREO, ya intentó su fichaje sin éxito. Pero entonces se topó con una renovación automática de su contrato fruto de la disputa de un número determinado de partidos con la camiseta rojilla. Eso le obligó a tantear otras opciones en el mercado; pero no a descartar del todo a un jugador de su gusto.

Con esa cláusula ya fuera de la ecuación después de esa extensión, solo una negociación entre el club rojillo e Ibáñez podía alargar el vínculo. Pero no había acuerdo. «Acaba contrato. Nosotros ya hicimos tres ofertas de renovación y sus agentes consideraron que no eran adecuadas o no las consideraron oportunas. Es libre de escoger ir al equipo que él estime; y nosotros, también de planificar», detalló el director deportivo Braulio Vázquez en abril. Meses antes, uno de sus representantes mostró su descontento por la oferta de renovación recibida. «Nosotros estamos en predisposición de quedarnos pero si lo que te ofrecen es casi el salario mínimo de un futbolista... Pablo solamente lo que está buscando es quedarse con un salario digno de un futbolista de Primera División», aseguró Felix Tainta. Tras finalizar el curso Braulio negó que la oferta fuera de esas magnitudes planteadas por su representante, pero confirmó que el jugador no seguiría como rojillo.

Entonces volvió a aparecer el Alavés, ya en la pole. Esa falta de acuerdo ha desembocado en su salida de Osasuna, club en el que se formó durante su infancia antes de ser descartado por los técnicos de Tajonar. Entonces tuvo que curtirse en categorías más modestas del fútbol navarro. De la Multivera pasó al San Juan para regresar de nuevo al conjunto de Mutilva, con el que debutó en Segunda B. Eso le permitió dar el salto el filial de Osasuna y, de ahí, al primer equipo en la 2022-2023.

Un gol para la historia de Osasuna

Esa misma temporada vivió el mejor momento de su carrera. En la vuelta de las semifinales de Copa, en San Mamés, marcó con un zapatazo desde la frontal del área el gol que permitió a Osasuna imponerse en San Mamés al Athletic y alcanzar la final. Ese curso lo terminó con 31 presencias entre ambas competiciones y un protagonismo ascendente. El curso pasado buscó una consolidación que no terminó de llegar, pues aunque disputó casi todos los partidos de Liga (33) apenas gozó de 1.142 minutos y doce titularidades. Esta temporada su rol ha sido similar: 27 paritdos de Liga y 1.230 minutos.

Pese a esa falta de continuidad en el once titular, Ibáñez ha sido hasta el último momento un jugador muy valorado por la grada de El Sadar. Así se vio, por ejemplo, en la motiva despedida que vivió del estadio rojillo. Además de reconocerlo como uno de los suyos, avalaban su solvente rendimiento en el centro del campo y actitud con la que salta al campo. Con capacidad para jugar incluso de central, es un jugador con facilidad para rondar las inmediaciones del área y solvente a la hora de asociarse.

Además de capacidad de asociarse, demuestra solvencia a la hora de asomarse al área rival

Se da la curiosidad de que, además, su último partido como rojillo fue precisamente en el que será su nuevo estadio, Mendizorroza. Al Paseo de Cervantes llega un perfil que apuntala un centro del campo con otros futbolistas con contrato: Blanco, Benavídez, Guevara y Guridi. Si bien sobre todo los dos primeros son susceptibles de recibir ofertas. El andaluz, por su notable rendimiento; el uruguayo, por su continua falta de minutos durante el curso.