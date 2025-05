Osasuna vuelve a meterse en la pugna por Abqar, con su futuro todavía en el aire

Más allá de Kike García, otro de los nombres que centran el futuro a corto plazo del Deportivo Alavés en el mercado es el de ... Abdel Abqar. El central marroquí acaba contrato y, aunque el club ha mostrado su deseo de renovarle, el futuro del zaguero parece más fuera que dentro. Así lo reconoció este lunes el director deportivo albiazul. «Lo normal es que no siga en el Alavés y haya aceptado una de las muchas propuestas que ha tenido», aseguró Sergio Fernández.

El hecho de que pueda fichar sin mediar traspaso por cualquier equipo lo sitúa como una baza más que atractiva. A favor también juegan su edad (26 años) y que aún cuente con un palpable margen de crecimiento. Esos factores le han hecho también un jugador importante en el Alavés desde su salto al primer equipo en la temporada 2022-2023. Este curso ha jugado 29 partidos, aunque se ha perdido el tramo final de curso por una lesión muscular.

Al interés tanto del Betis como del Sevilla se ha sumado el de Osasuna, según detalla el periodista especializado en mercado Ángel García. No es la primera vez que el club rojillo está tras sus pasos. Ya sondeó sin éxito su traspaso el pasado verano, aunque entonces su propuesta estaba lejos de las pretensiones del Alavés. La posible salida de Boyomo, precisamente el jugador que llegó en vez de Abqar, vuelve a situarlo en el escaparate del cuadro rojillo.

Si no sigue, el club vitoriano deberá encontrar un relevo en el mercado. El centro de la defensa, también con la baja de Sedlar, es una de las posiciones de la defensa a reforzar. Pero no la última, pues también en el lateral izquierdo debe encontrar un relevo a Manu Sánchez si no logra la continuidad del jugador madrileño.

El futuro de Pablo Ibáñez

Un jugador que apunta a realizar el camino inverso es Pablo Ibáñez. El Alavés tiene encarrilado el fichaje del centrocampista de Osasuna, que termina contrato con el cuadro rojillo y no renovará. Ayer trató su situación el director deportivo de la entidad navarra, Braulio Vázquez. En su comparecencia negó las acusaciones de que la oferta del club era prácticamente por el salario mínimo. «Tampoco voy a tolerar que se diga que le ofrecimos el salario mínimo, porque es una mentira como la Catedral de Burgos. Ahora él está en su derecho de ir donde vaya», explicó.