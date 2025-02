Así han sido los ocho penaltis que han lastrado al Alavés

Luis García fue despedido del Deportivo Alavés reclamando «todas las jugadas grises» que caían «a favor del contrario». «Llevamos una racha de decisiones arbitrales muy dura», lamentó el entrenador madrileño. Un mensaje que ahora comparte Eduardo Coudet. «Las acciones que son para un lado ... u otro no nos están tocando a favor en las revisiones. No quiero hablar ni acusar, pero es la verdad», apuntó el Chacho tras una derrota (0-1) ante el Getafe que tuvo como ingrediente básico, nuevamente, el punto de penalti.

El señalado en contra por el codazo de Abqar a Alderete y el no decretado a favor del Alavés por el empujón de Diego Rico a Toni Martínez dieron 'picante' a la trama principal de un partido que terminó en resbalón en Mendizorroza, condenando a los vitorianos a otra jornada más en puestos de descenso. Los babazorros sufrieron el octavo penalti en contra de la temporada. Son los que más de primera junto a Las Palmas. Además, todos los han marcado sus rivales. Una novela de terror que ha tenido ocho capítulos totalmente diferentes.

Jornada 5 (Espanyol 3-2 Alavés). Sivera derriba a Cheddira

Pasada la hora de partido en Cornellá, con 2-1 a favor del Espanyol, los locales montaron una rápida contra en la que el balón le llegó a Cheddira. El delantero marroquí quiso superar a Sivera y el portero albiazul le derribó de forma clara. Penalti sin discusión señalado por Pulido Santana que Puado no desperdició, completando su 'hat-trick' en un choque que terminó en derrota vitoriana (3-2).

Jornada 8 (Getafe 2-0 Alavés). Mano de Toni Martínez

El Alavés vivió cinco minutos fatídicos en el Coliseum con el VAR como protagonista. Con 1-0 a favor del Getafe en el 51', el árbitro, Díaz de Mera, señaló un penalti para los albiazules por mano de Uche tras un remate de Stoichkov. Sin embargo, desde la sala VOR que lideraba Trujillo Suárez le corrigieron porque el balón venía rebotado de un rival y la pena máxima se fue al limbo. No sucedió lo mismo después, cuando un cabezazo de Alderete pegó en la mano de Toni Martínez. Díaz de Mera no lo apreció en primera instancia pero sí el VAR, modificando el colegiado al acudir al vídeo su decisión y decretando los 11 metros. Luis Milla no falló sentenciando el choque (2-0).

Jornada 10 (Alavés 2-3 Valladolid). Sivera derriba a Anouar

Los albiazules mandaban en Mendizorroza (1-0) frente al Valladolid gracias al tempranero gol de Toni Martínez. Sin embargo, al cuarto de hora, un balón a la espalda de la defensa alavesista dejó a Anuar solo ante el Sivera. El atacante marroquí regateó al portero, que le derribó con su pierna. Una acción similar a la de Cheddira en Cornellá. Melero López señaló penalti sin dudar y Sylla marcó el empate (1-1).

Jornada 10 (Alavés 2-3 Valladolid). Mano de Guridi

En Mendizorroza todavía se preguntan qué pitó Melero López, tras acudir al monitor, en esta acción mediada la segunda mitad frente al Valladolid. Con 1-1, Javi Sánchez remató de cabeza y el balón le golpeó a Guridi, que estaba de espaldas, en la parte posterior alta del brazo. Ningún jugador del Valladolid protestó la acción pero desde la sala VOR mandaron al árbitro al vídeo. «El disparo a puerta de cabeza le da en el brazo a Guridi», le dijo Pizarro Gómez al colegiado. Penalti inverosímil que Amallah transformó en el 1-2 que encarriló la victoria (2-3) del Valladolid. «El salto de Guridi es natural. Su brazo no puede desaparecer», se lamentó Luis García.

Jornada 13 (Villarreal 3-0 Alavés). Mano de Manu Sánchez

Otra acción polémica que castigó en exceso al Alavés. En el minuto 77, con los de Luis García buscando el empate en Villarreal, un balón al área vitoriana fue disputado por Yeremy Pino y Manu Sánchez. El atacante canario saltó sobre el lateral albiazul al que, desequilibrado, la pelota le pegó en el brazo. Quintero González decretó penalti y desde el VAR, que revisó la acción, no modificaron una decisión difícil de entender. «Lo vamos a decir con un tono muy educado y tranquilo. Estamos teniendo muy mala suerte con los arbitrajes. No es penalti, es falta a Manu», apuntó Luis García. Parejo marcó y decidió un encuentro que terminó en contudente derrota (3-0).

Jornada 15 (Atlético 2-1 Alavés). Mano de Abqar

La acción de Abqar por la que se ha pitado penalti a favor del Atlético de Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/3gkPMeckS8 — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2024

Las manos y la controversia volvieron a lastrar al Alavés. Los vitorianos mandaban en el Metropolitano tras el gol de Guridi cuando en el minuto 73 llegó una jugada que cambió todo. Un centro desde la banda de De Paul fue cabeceado por Sorloth, pegando la pelota en el brazo extendido de Abqar. Ambos forcejearon, pero el árbitro, García Verdura, pitó penalti. El VAR ratificó su decisión. Griezmann empató y abrió el camino de la remontada del Atlético (2-1). «Son cosas que no se pueden pitar. No nos merecemos esto. ¿Cómo saltas cuando te desequilibran?», dijo entonces visiblemente molesto Luis García. Ante esta situación, el Alavés emitió un comunicado en el que denunció que «ciertos criterios arbitrales» habían «afectado de manera evidente» y «condicionado» sus resultados.

Jornada 18. (Valencia 2-2 Alavés). Owono derriba a Diego López

Penalti a favor del Valencia en esta acción de Owono sobre Diego López. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FYZVjgOoF6 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 22, 2024

La lesión de Sivera cambió el guion del partido de Mestalla. El Alavés estaba por delante (0-1) cuando el capitán se tuvo que marchar con el dedo roto, entrando Owono en su lugar al borde de la hora. Y en una de sus primeras acciones, todavía frío, el canterano midió mal en un envío largo de Barrenechea. No blocó el balón y derribó a Diego López. El árbitro, Alberola Rojas, no señaló nada en primera instancia. Sin embargo, la sala VOR en la que estaba Cordero Vega le llamó para 'chequear' la jugada. Y tras revisar la acción en el vídeo, mandó a los 11 metros a Rioja, que marcó antes sus ex. El encuentro acabó en empate (2-2) ante el Valencia.

Jornada 23 (Alavés 0-1 Getafe). Abqar le da un codazo a Alderete

La acción por la que se ha señalado penalti a favor del Getafe. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Vothbe5idh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 9, 2025

El octavo penalti en contra del Alavés de esta campaña condicionó de forma definitiva el resultado de su último encuentro. En un balón al área de Diego Rico, Abqar le dio un codazo a Alderete. Una jugada en la que el árbitro, Isidro Díaz de Mera, no tuvo dudas de decretar el punto de penalti. El defensa marroquí arriesgó demasiado. No hubo rectificación ni aviso desde el VAR y Arambarri marcó el 0-1 con el que el Getafe ganó en Mendizorroza. «Nos ha tocado un penalti raro, porque creo que Abqar ya había ganado la posición», explicó Coudet. Otra pena máxima en contra más que supuso una pesada losa para un Alavés que sigue en puestos de descenso.