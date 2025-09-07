El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sergio Llamas durante un partido con el Gokulam FC. E.C.

El nuevo equipo del vitoriano Sergio Llamas en tierras italianas

El centrocampista firma por una temporada tras acabar contrato con el Gokulam FC indio

Pablo Sanz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:55

Sergio Llamas tiene nuevo equipo. El centrocampista vitoriano ha llegado a un acuerdo con el Gravina FC de la cuarta división italiana para jugar esta ... próxima temporada. Un club con el que el jugador de 32 años sigue sumando nuevas experiencias internacionales.

