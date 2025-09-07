El nuevo equipo del vitoriano Sergio Llamas en tierras italianas

Sergio Llamas tiene nuevo equipo. El centrocampista vitoriano ha llegado a un acuerdo con el Gravina FC de la cuarta división italiana para jugar esta ... próxima temporada. Un club con el que el jugador de 32 años sigue sumando nuevas experiencias internacionales.

Llamas debutó con el Alavés en la campaña 2012-2013, en la que el equipo albiazul disputó los dieciseisavos de final frente el FC Barcelona de Leo Messi, David Villa, Cesc Fábregas o Andrés Iniesta entre otros ilustres y con el que logró ascender a Segunda División tras eliminar al Jáen. Sin embargo, en la categoría de plata el gasteiztarra fue perdiendo protagonismo, lo que le llevó a fichar por el Real Unión.

Tras su periplo por el conjunto guipuzcoano, el vitoriano comenzó su andadura por el mundo en el RoPS finlandés. Tras su regreso a Irun y firmar una temporada en el Rayo de Majadahonda, Llamas hizo las maletas y se marchó a Bolivia para jugar en el Guabirá. Su último equipo hasta la fecha ha sido el Gokulam FC indio, antes de su desembarco este curso en Italia.