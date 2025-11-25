Estos son los murales de Iraultza modificados en Mendizorroza La Comisión Antiviolencia ha propuesto el cierre de un mes del campo de fútbol por la presencia de la firma del colectivo

E.C. Martes, 25 de noviembre 2025, 11:52 | Actualizado 12:00h.

El viernes 21 de noviembre, la Comisión Antiviolencia realizó una propuesta de cierre de Mendizorroza durante un mes por no haber retirado la firma del grupo Iraultza 1921 de los murales que rodean el estadio del Deportivo Alavés. Unas pinturas en las que se narra la historia albiazul y que ya han sufrido modificaciones en las últimas fechas.

Mural de Iraultza 1921

Retirada de la I de Iraultza del mural I21 que hace referencia al colectivo de aficionados.

Mural de la afición en la Virgen Blanca

Se ha tapado el nombre de Iraultza de la pancarta que portan los aficionados en la Virgen Blanca que van en kalejira a Mendizorroza antes de un partido del Alavés.

Mural de la celebración del ascenso

La firma de Iraultza 1921 de la pintura conmemorativa de una celebración de un ascenso a mediados del siglo XX con los jugadores sobre un coche de la época ha sido eliminada.

Mural con el nombre de Iraultza 1921

El nombre de Iraultza 1921 ha sido borrado del centro del mural, en el que aparece escoltado por dos leones.

