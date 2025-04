Mouriño endurece la defensa del Alavés

Santiago Mouriño (Montevideo, Uruguay, 2002) se enfrentó a un 'papelón' en Girona. La sanción de Tenaglia le empujó del centro de la zaga al lateral ... derecho en un duelo de alta exigencia y trascendencia. El ex del Atlético tuvo que adaptarse a una posición conocida pero que en el Alavés había pisado de forma anecdótica. «Mi puesto es el de central. De lateral lo hago bien defensivamente pero ofensivamente me cuesta un poco más», reflexionó en este periódico tras el choque ante el Villarreal. Hasta el duelo de Montilivi, el central acumulaba cinco jornadas con pleno de minutos en el costado zurdo del eje de la zaga al lado de Abqar.

«Hacía mucho que no jugaba de central izquierdo como ahora. Es otro perfil, a pierna cambiada, pero con partidos me puedo sentir más cómodo y mostrar el nivel que sé que puedo dar», avisó. Sin embargo, en Girona, no necesitó ni sudar para destacar como lateral. «Estoy muy contento con mi rendimiento. Uno siempre intenta mejorar día a día y creo que lo estoy consiguiendo», explicó el zaguero tras un triunfo clave construido sobre los cimientos de una defensa que está endureciendo.

Ampliar

Mouriño no cedió ni un centímetro en Montilivi. Coudet había puesto en valor en el pasado su «fuerza, velocidad y capacidad de ganar duelos». Y el polivalente jugador uruguayo lució todos estos atributos. Sin estridencias ofensivas, 'Mou' dominó su banda ante Danjuma, al que doblaba un Miguel Gutiérrez que está en la élite de los laterales izquierdos de LaLiga. Un examen ante dos futbolistas eléctricos y con colmillo que superó con nota tal y como reflejan las estadísticas que acumuló en el partido.

Interrumpió siete veces los ataques rivales, recuperó otros tantos balones y realizó nueve despejes. Por bajo contuvo los regates del atacante neerlandés y por arriba fue un frontón. Su receta es clara: «Los duelos son mi fuerte. Intento mirar a cada delantero igual y llevarlo a mi juego. Solo quiero hacer mi partido». Y así desesperó a Danjuma y a Miguel Gutiérrez. Además, ganó el 100% de todos los envites aéreos. Y rozó el gol en un remate de cabeza en un córner en el minuto 88 que despejó Gazzaniga. Su actuación cortocircuitó la banda izquierda del Girona y permitió a Carlos Vicente lucir todo su potencial ofensivo. El aragonés brilló y marcó el gol de la victoria. El plan le salió perfecto a Coudet.

100% De efectividad En los duelos áereos tuvo Mouriño ante el Girona

«El primer defensa es Kike García y después venimos el resto. Sabemos que nos están marcando muchos goles, pero hemos corregido los detalles y nos ha salido un partido redondo», detalló un Mouriño que se ha hecho fuerte en la retaguardia vitoriana desde la llegada del Chacho en diciembre. El uruguayo ha dado estabilidad a una zaga que en muchas ocasiones se ha tambaleado. La portería a cero lograda en Girona es la quinta del curso en Primera para los albiazules, pero la segunda en las últimas cuatro jornadas en las que el uruguayo ha dotado de ese «punto de agresividad» a la retaguardia necesario para sobrevivir en la batalla por la permanencia.

Un jugador clave

En el epílogo del mercado de verano, el Alavés pagó cerca de dos millones de euros al Atlético por un Mouriño al que Sergio Fernández calificó como «uno de los mayores talentos de su demarcación». El director deportivo destacó la «personalidad y fortaleza» de un versátil defensa de 23 años que firmó hasta 2029, el vínculo más largo de la primera plantilla junto al de Hugo Novoa. El uruguayo se mostró «preparado» para su debut en Primera tras un año de aprendizaje en Segunda con el Zaragoza.

⏱️ Los 𝟗𝟕' de @santimou20 en el #GironaAlavés 🔝



🔹 7 recuperaciones

🔹 9 despejes

🔹 7 interrupciones de ataque rival

🔹 100% duelos aéreos ganados

🔹 75% pases completados con éxito



Y casi... ⚽️ ¡A seguir, Mou! #DatosDA 📊 | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/edzBu7O20i — Deportivo Alavés (@Alaves) April 7, 2025

Sin embargo, le costó entrar en el equipo de Luis García. En las 15 jornadas que dirigió el madrileño al Alavés, Mouriño disfrutó de ocho partidos y 454 minutos. A pesar de ello, en sus últimos dos encuentros, ante Atlético y Leganés, ya fue titular. Y con Coudet se acabó de consolidar en el once. «Es importante para nosotros», resumió un Chacho que le ha dado galones. A sus órdenes ha disputado casi el doble de minutos en Liga (858) que en la anterior etapa, tras pisar el verde en 11 de las 15 jornadas que lleva Coudet en el banquillo. La pequeña lesión muscular que sufrió a finales de 2024 le restó tiempo de juego en enero a un Mouriño que ha sido titular en nueve jornadas con el entrenador argentino, las seis últimas siendo intocable.

«En la segunda vuelta me encuentro muy bien. Estoy en el mejor momento desde que llegué al Alavés» Santiago Mouriño Defensa del Alavés

«En la segunda vuelta me encuentro muy bien. Estoy en el mejor momento desde que llegué al Alavés», aseguró Mouriño, que despunta en el «uno contra uno». En Girona sobresalió en el cuerpo a cuerpo y logró esquivar su quinta amarilla, lo que le permitirá medirse el domingo (16.15 horas) al Real Madrid en Mendizorroza. Lo hará como central en el regreso de Tenaglia al lateral. En la ida en el Santiago Bernabéu no se arrugó en su primera titularidad en la Liga, cuando se retó con Bellingham y Vinicius. E incluso se llevó una patada de Endrick. Mouriño nunca se esconde.