Molo Casas disecciona a la cantera del Alavés: «Tienen capacidad para llegar al primer equipo»

«Ya como futbolista era un poco friki de entrenar»

Molo Casas es «un andaluz muy vasco» pese a haber nacido en Almería. Y eso que nunca ha jugado en Euskadi. «He sido un jugador y entrenador muy del norte. He tenido experiencias en Murcia también y es verdad he estado en mi tierra, que la adoro y que fue donde empezó todo. Pero llevo ya 23 años dando vueltas», explica sobre su carrera. La misma que le llevó, incluso, a enfrentarse en varias ocasiones al propio Alavés en Segunda B. Entonces ya era Molo. «Es del barrio. Manuel, Manolo, Mololo y Molo. Hasta mi madre me llama así. Solo soy Manuel algún día cuando se enfada», bromea.

Aunque en Vitoria está afrontando el reto de entrenar por primera vez a un filial. «Hay contextos y situaciones diferentes a las de un primer equipo», confiesa. « Como jugador he estado en la cantera de Osasuna, del Villarreal y del Almería. Yo le decía a los jugadores, 'os puedo entender'. Creo que me ha ayudado un poquito», explica. Parte de ello es la comunicación con técnico del primer equipo, Coudet. «Hemos tenido una muy buen relación», celebra. Así que relativiza el hecho de no poder contar con algunos jugadores, como el caso de Pica. «Cuando tú firmas con un filial es algo que va intrínseco. Debemos tener la capacidad de adaptarnos», resume. «Para mí es un orgullo que un jugador que está en dinámica del filial meta la cabeza en el primer equipo. Yo creo que es tan satisfactorio una victoria como que un jugador que tú has tenido debute en el primer equipo», añade. Tampoco le quita el sueño la posibilidad de que el filial le sirva como trampolín. «Es algo que no te tiene que obsesionar. Si eso alguna vez pasara sería porque el trabajo que estamos haciendo abajo es muy bueno. Lo que a mí me agradaba firmar por un filial era por los recursos que tienes, por el día a día, por las instalaciones...», recalca.

El premio a un trayectoria como técnico que empezó muy pronto, semanas después de retirarse. «Mi carrera como jugador fue tortuosa a nivel de lesiones. Tuve cuatro ligamentos cruzados rotos, muchas operaciones. Disfruté mucho, pero también sufrí mucho. Y cuando se me acercó el final mi cuerpo me mandaba señales de 'oye, para ya, porque esto ya está empezando a ser un sufrimiento'. Mi día a día era hielo, máquinas, no poder hacer una vida normal porque las rodillas se me inflamaban…», explica. Se lanzó a la aventura en una casa que ya conocía, Lleida. «Ya como jugador era un poco friki de esto. Cuando vi que se me acababa le dije a mi representante que quería entrenar. Aproveché esos cuatro años en Lleida, que fui capitán, y que tenía una buena relación con la gente de ahí, para ofrecerme. Cogí un avión, llegué a Lleida y dije 'oye, quiero ser vuestro entrenador'. Y me dijeron que sí. Para sorpresa de mi representante y de todo el mundo, pero fue un poco así», relata.