Coudet y su cuerpo técnico, en el banquillo de Gobela. Jesús Andrade

«Se tiene que modificar la norma, me gustaría ver algún jugador más del filial»

Coudet tuvo que ajustar sus planes a un reglamento que impide que haya más de cuatro canteranos a la vez sobre el campo

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:45

Eduardo Coudet remarcó en la previa que las dimensiones de Gobela lo convertía en un campo angosto. Lo mismo pensaría al entrar en la sala ... de prensa donde elogió la actitud de sus jugadores. «Afrontamos el partido con mucha seriedad, como lo hablamos en la previa. Los muchachos lo hicieron muy bien», felicitó, consciente de las sorpresas que depara la competición. «A veces si no le das esta seriedad aparecen los famosos partidos trampa».

