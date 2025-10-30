«Se tiene que modificar la norma, me gustaría ver algún jugador más del filial»

Eduardo Coudet remarcó en la previa que las dimensiones de Gobela lo convertía en un campo angosto. Lo mismo pensaría al entrar en la sala ... de prensa donde elogió la actitud de sus jugadores. «Afrontamos el partido con mucha seriedad, como lo hablamos en la previa. Los muchachos lo hicieron muy bien», felicitó, consciente de las sorpresas que depara la competición. «A veces si no le das esta seriedad aparecen los famosos partidos trampa».

Antes de analizar el encuentro, el entrenador argentino aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a la RFEF.«Siento que es una competición importante, pero las primeras rondas nos daría la oportunidad de ver más jóvenes. Reglamentariamente sólo podemos tener tres en el campo. En el tiempo se tendría que analizar y modificar», comentó, porque eso le condicionó los planes. «Me hubiese gustado ver algún jugador más del filial. Si nos hubiesen expulsado a alguien nos hubieran descalificado».

El Chacho se mostró muy contento con la actuación de Ballestero, Egoitz, Pinillos y Morcillo. «Han tenido participación porque se lo ganaron en los entrenamientos. Me dan tranquilidad para dar descanso a los más habituales. No cojo a cuatro del filial y los tiro, se lo ganaron. Quedó a la vista que saben lo que tienen que hacer», les felicitó. Y añadió, en una clara referencia a la situación de la defensa «Ante las dificultades, solución en casa».

«Los canteranos han tenido participado porque se lo ganaron. Me dan tranquilidad para dar descanso a los habituales»

Precisamente optó por Benavídez como zaguero. «No son experimentos, lo venimos trabajando». Asimismo, también habló acerca de la delantera. Pese a firmar siete goles, volvió a lamentar las ocasiones erradas. «Hemos sostenido la generación de situaciones y finalizaciones. El equipo genera mucho y el arco se nos va a abrir». La tendencia, señala, cambiará. «Tenemos confianza, siempre la tenemos».

La emoción de Ballestero

Carlos Ballestero no olvidará el partido de Getxo. El lateral debutó con el primer equipo. «El objetivo era aprovechar la oportunidad. Me he visto muy cómodo dentro de una plantilla de muchísimo nivel», apuntó, firmando un debut soñado. De sus botas salió la asistencia del primer gol de la tarde. «El míster me dice que saque centros. Ha salido bien. Mariano ha entrado como un avión», comentó, con hambre «de ir a por más, no bajaré el pie del acelerador».