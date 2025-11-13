Modifican el horario del Portugalete-Alavés de Copa para no coincidir con el Athletic-Real Madrid Los albiazules iban a visitar el campo de La Florida el 3 de diciembre, casi a la vez que el duelo liguero en San Mamés

Jon Ander Goitia Jueves, 13 de noviembre 2025

El partido de Copa entre el Portugalete y el Alavés cambia de horario. La RFEF anunció el miércoles que la elimintaria entre jarrilleros y albiazules de segunda ronda se iba a disputar el miércoles 3 de diciembre, a las 21.00 horas. Pues bien, en la tarde de este jueves han modificado la fecha del partido, que finalmente se disputará el martes 2 de diciembre a las 19.00 horas. La decisión se debe al hecho de no coincidir con el encuentro de Liga entre el Athletic y el Real Madrid (día 3, a las 19.00 h).

Tras el sorteo, el conjunto vizcaíno solicitó que el partido contra el Alavés no coincidiese con el duelo de San Mamés. Muchos socios y aficionados del Portugalete acuden habitualmente al estadio rojiblanco. Y desde el club temían que el cartel del partido (Athletic-Real Madrid) pudiese afectar a la afluencia en el duelo copero, un día histórico para los jarrilleros. De manera que al conocer el horario mostraron su malestar, conscientes de que se cumplía el escenario que no querían.

No obstante, el cambio se debe a un motivo de seguridad. Tanto en San Mamés como en La Florida, debe haber un dispositivo acorde a cada encuentro para que todo fluya con normalidad. El hecho de que coincidieran resultaba una traba para la Ertzaintza. Por lo tanto, no han tardado ni 24 horas en modificar el horario y establecer el partido un día antes.

De esta forma, los albiazules visitarán La Florida tres días después de la complicada salida al campo del Barcelona (día 29, a las 16.15 horas). Eso sí, el equipo del Chacho gana más tiempo de descanso para preparar el derbi ante la Real Sociedad que se jugará (sábado, 16.15 horas) en Mendizorroza.

Se trata de la segunda modificación para los albiazules. En la primera eliminatoria, el encuentro ante el Getxo cambió de ubicación a falta de una semana para disputarse el partido. El conjunto gualdinegro apuró hasta último momento para intentar disputar el duelo en su casa. Sin embargo, Fadura no cumplía los mínimos de seguridad que exige la Federación y el partido se jugó finalmente en Gobela.