Once inicial del Mirandés en el debut liguero contra el Cádiz. EP

El Mirandés jugará al menos hasta enero en Mendizorroza

El presidente del club rojillo ha confirmado que las obras de renovación de Anduva, programadas para concluir en noviembre, finalizaran con retraso

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:40

Mendizorroza será la casa del CD Mirandés durante más tiempo del inicialmente previsto. El presidente del conjunto rojillo, Alfredo de Miguel, ha confirmado este viernes en una entrevista en la Cadena SER que las obras de renovación de Anduva finalizarán con retraso, por lo que el equipo de Fran Justo competirán en el estadio vitoriano al menos hasta el mes de enero. La primera fecha prevista de finalización era noviembre.

De esta forma, el Mirandés actuará como local en Mendizorroza durante la primera vuelta del campeonato liguero. Según el plan inicial, el club de Anduva iba a disputar alrededor de cinco partidos en el estadio del Paseo de Cervantes. El primero, el que este sábado le enfrentará al Huesca. Además, le seguirán algunos choques de notable desplazamiento visitante como el Racing de Santander o el Zaragoza.

Ahora ese grupo se aumenta a un choque de gran rivalidad como el derbi frente al Burgos de noviembre. Sporting de Gijón, Córdoba o Almería serán otros de los conjuntos que ahora deban actuar como visitantes en Mendizorroza debido a la demora. La magnitud de las obras, con la demolición de una grada y la necesidad de edificar vestuarios y otro tipo de instalaciones, ha forzado ese aplazamiento.

Esta misma semana ambas entidades confirmaron que los socios del Deportivo Alavés gozarán de una oferta especial para adquirir las entradas de esos partidos. Los adultos pagarán 22 euros por entrada, mientras que el precio infantil será de 15 euros. Los billetes se podrán adquirir en la tienda del club rojillo y en la taquilla de Mendizorroza, que abrirá hora y media antes de los partidos.

