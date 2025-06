El Mirandés disputará «varios partidos» de la próxima temporada en Mendizorroza El club rojillo ejecutará en breve una reforma de la tribuna principal de Anduva que le llevará a trasladarse al estadio vitoriano, independientemente de que ascienda o no

Mendizorroza acogerá la próxima temporada partidos del Alavés, pero el club albiazul no será su único inquilino durante una fase del campeonato. El Mirandés también jugará algunos encuentros del próximo curso en el estadio vitoriano. Una situación independiente de que consiga o no el ascenso a Primera y que se debe al proceso de renovación de su estadio, con la obra de construcción de su tribuna principal en el centro. El presidente de la entidad rojilla, Alfredo de Miguel, ha confirmado este viernes fruto de esa reforma el club se trasladará de forma temporal a Mendizorroza.

«La ejecución de esta obra nos va a llevar a jugar varios partidos en el campo del Alavés. Quiero agradecer la postura del Alavés, que ha sido magnífica y se han prestado a ayudarnos. Estaremos siempre muy agradecidos porque teníamos un auténtico problema», ha agradecido De Miguel en una entrevista difundida por el club rojillo. No se trata de una pequeña obra, sino que el club tirará la tribuna actual -ubicada al oeste y donde se ubican palcos o zona de prensa- para construir una nueva. «Hacer una grada requiere tiempo», ha advertido.

Las obras aún no han empezado, pues la entidad aún tiene que disputar al menos la vuelta de las semifinales del play off de ascenso el próximo jueves. De pasar de ronda contra el Racing afrontaría la final ante el vencedor del Oviedo-Almería. En función de si juega la ida o la vuelta en casa pospondría unos días o incluso semana y media el inicio de las obras. La final del play off se juega el sábado 21 de junio. De esta forma, sería del todo imposible concluirla para menos de dos meses después, el fin de semana del 15 al 17 de agosto cuando arranque el curso.

De Miguel aseguró en enero, cuando firmó con el Ayuntamiento de Miranda el acuerdo para la construcción de esa grada, que las obras comenzarían este mismo mesde junio. Ahora no ha concretado los plazos, pero fruto de ese calendario el traslado se producirá en los primeros compases del curso. Entonces hará de Mendizorroza su casa para poder regresar a Anduva en un tramo más avanzado del curso, en una fecha que dependerá de la velocidad de las obras. Una situación que en el caso de conseguir el ascenso -y si el sorteo del calendario lo propicia- podría llevarle incluso a enfrentarse al Alavés y en Mendizorroza pero como local. Pero de cualquiera de las formas, el estadio del Paseo de Cervantes vivirá una temporada del todo inusual.