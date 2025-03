El meteórico viaje de Segunda B a una final de Copa que comparten Alavés y Mallorca

E. C.

Jon Ander Goitia Domingo, 2 de marzo 2025, 00:47 Comenta Compartir

En Son Moix se verán este domingo (18.30 horas) las caras dos equipos que comparten una de las hazañas pocas veces vista en la historia del fútbol. El Alavés y el Mallorca descendieron desde Primera a las tinieblas de Segunda B. Pasaron de esas aún presentes aventuras por Europa a abandonar el fútbol profesional. Una estrepitosa caída al abismo para la afición. Y un terremoto de un nivel incalculable en lo deportivo. Pero ambos supieron reponerse. En menos de siete años regresaron a la élite, como si el proyecto hubiese tenido que tocar fondo para regresar más fuerte. Y vaya si lo hizo.

Los dos clubes culminaron este meteórico viaje con una final de la Copa del Rey. Como si el fútbol quisiese reconocerles el esfuerzo derrochado por estar entre los mejores. Pero ninguno de los dos consiguió rematar la gesta. Los albiazules cayeron (1-2) ante el todopoderoso Barcelona liderado por Messi. Y el Mallorca sucumbió ante el Athletic, aunque su guion fue aún más cruel al hacerlo en los penaltis. Pese al mazazo, ambos se ganaron la admiración del mundo del fútbol.

Este deporte tampoco quiso recompensar la fidelidad de los jugadores que trabajaron con el buzo y sin descanso por devolver a su equipo desde la categoría de bronce a la élite. Una especie de aventura pasional unida a un escudo y unos colores. El eterno capitán Manu García peregrinó con innumerables camisetas del Alavés desde Segunda B hasta Primera. En las filas del Mallorca, en este distinguido listado destacan Raillo o Abdón Prats. Tres futbolistas que lograron sacar a sus equipos del infierno.

El primero en escribir esta impensable gesta fue el Alavés. Aunque lo cierto es que los albiazules ya conocían cómo completar este glorioso camino. Porque a principios de siglo culminaron la siempre complicada escalada iniciada en 1994 desde la categoría de bronce. No solo volvieron a la élite, sino que disputaron una histórica final de la UEFA contra el Liverpool. Pero pronto se pasó de la euforia a la decepción. Dos temporadas más tarde el equipo bajó de categoría. Y lo que fue peor aún, perdió la estabilidad.

Los caminos Alavés En la temporada 2008/09 descendió de Segunda a Segunda B. En la campaña 2012/13 regresó a la categoría de plata. En 2015/16 ascendió a Primera División y un año más tarde disputó la final de Copa.

Mallorca En la temporada 2016/17 descendió a Segunda B. Un año más tarde regresó a la categoría de plata. En la 2020/21 subió a la élite y el año pasado jugó la final de Copa.

Después de encadenar descensos y ascensos, en 2009 se consumó la pesadilla. No hubo milagro en el Carlos Belmonte de Albacete. Un tropiezo que rubricó una funesta temporada que llevó a los albiazules al infierno y a la necesidad prácticamente de empezar de cero. Una reestructuración que llevó cuatro temporadas, pero que catapultó al equipo. Aunque superar el siempre engorroso embudo de la categoría de plata no fue sencillo. En la temporada 2014/15 el Alavés se salvó de caer de nuevo al abismo sobre la bocina tras vencer in extremis al Jaén con el gol de Guzmán.

Una especie de aviso a navegantes que surtió efecto. Dos años más tarde el equipo llenó la plaza de la Virgen Blanca para celebrar y anunciar su regreso. Su próxima parada era la Primera División. Y llegó hambriento. El equipo, liderado por Mauricio Pellegrino, corroboró la solidez demostrada en la Liga disputando la final de la Copa ante el Barcelona. Una aventura sin premio.

Un retorno con fuerza

Dos meses después fue el Mallorca el que lloró. Los bermellones confirmaron su descenso a Segunda B. Era la tercera vez que militaron en la categoría de bronce, lo que da una idea del mazazo. Aunque solo necesitaron un año para sacudirse del golpe. Un retorno con fuerza. Tras dos play off a Primera sin éxito, en la temporada marcada por la pandemia consiguieron su premio.

Lo hicieron a las órdenes de Luis García, un nombre vinculado a la historia de ambos clubes. El técnico madrileño atesora tres ascensos en su historial, el último al mando del Alavés. Aquel penalti transformado por Villalibre ante el Levante en el minuto 129 para devolver al Glorioso a la élite.

Temas

Deportivo Alavés