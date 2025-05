Mendizorroza se llenará con fiesta antes y después del partido

Jon Prada Sábado, 24 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

El Deportivo Alavés cerrará la temporada este sábado (21.00 horas) frente a Osasuna en Mendizorroza con la tranquilidad de la permanencia. Una situación que no impedirá que se produzca un lleno en el Paseo de Cervantes. Por cuarta vez en la temporada, el estadio albiazul ha colgado el cartel de 'no hay billetes'. No hay entradas para el derbi ante los navarros como sucediera frente a Barcelona, Rayo Vallecano y Real Madrid. Con sus gradas llenas, Mendizorroza echará el telón a una campaña en la que ha tenido una media de asistencia de 17.209 espectadores.

La presencia de la afición de Osasuna será importante. El club facilitó 367 entradas al conjunto del Sadar que fueron sorteadas, aunque también habrá hinchas 'rojillos' en otras zonas del campo en un encuentro en el que los de Vicente Moreno se jugarán disputar competiciones europeas la próxima campaña. El Alavés, sin la obligación clasificatoria que ha tenido en las jornadas anteriores, buscará cerrar con buen sabor de boca la campaña en un duelo en el que habrá fiesta antes y después del partido.

El club celebrará el 'Alavés Eguna' antes del pitido inicial. Desde las 18.00 horas hasta el inicio del duelo habrá actividades en el parking de Mendizorroza para toda la familia. Campo de fútbol 3x3, chutómetro, castillos hinchables, herri kirolak, pintacaras, freestylers, DJ o la presencia de Babazorro amenizaran la previa. Y después del partido, como colofón al curso, jugadores y cuerpo técnico celebrarán junto a la afición la consecución de la salvación en una fiesta con luces y sonido.