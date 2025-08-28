Mendizorroza proyectará la Rioja Alavesa por todo el mundo El Alavés alcanza una acuerdo de patrocinio con la Diputación para visibilizar internacionalmente la zona vitivinícola del territorio

Iván Benito Jueves, 28 de agosto 2025, 12:34

El Alavés sigue con su proceso de cuidar lo que considera suyo. Al patrocinio de honor de LEA tras el incendio de su fábrica le sigue la publicidad de la Rioja Alavesa. La Diputación Foral de Álava quiere dar a conocer a todos los continentes la zona sur del territorio, «una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas del mundo», y lo hará a través de Mendizorroza y el club albiazul.

Ambas entidades han alcanzado un acuerdo para reforzar la visibilidad de Rioja Alavesa, que conlleva que la marca aparecerá en los soportes LED del estadio vitoriano durante la disputa de los partidos. Comenzando ya por el de este sábado a las 17:00 horas frente al Atlético de Madrid. Además, el logo, que ya fue parte de la camiseta albiazul en 2017 (también del Baskonia), estará incluido en el autobús oficial del equipo, el vehículo que usan en todos los desplazamientos por España, en los paneles publicitarios de la sala de prensa y en los diversos activos digitales del club.

Desde el club, remarcan que La Liga es una de las competiciones con mayor proyección internacional del panorama deportivo, con audiencias que se cuentan por millones de telespectadores en más de 100 países entre Europa, América, Asia, África y Oceanía. La acogida es aún mayor en los encuentros ante Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, en los que se espera posicionar a la Rioja Alavesa en mercados tan suculentos como «Estados Unidos, India, México, Oriente Medio o el norte de África».

«Gracias a este acuerdo, Rioja Alavesa contará con minutos de presencia destacada en las retransmisiones nacionales e internacionales, tanto en señal principal como secundaria, lo que supone un escaparate de primer nivel para dar a conocer sus vinos, su cultura y su identidad como destino enoturístico de referencia», destacan desde el Alavés.