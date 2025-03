Contra el Rayo, 'Día del club'

Durante mucho tiempo, el Deportivo Alavés, como los demás equipos, declaraba un partido en casa cada temporada como 'Día del club' o 'Día de ayuda ... al club'. Se trataba de un choque de especial interés, en que los socios tenían que pagar, aunque con un precio reducido. A veces, esta aportación extraordinaria al presupuesto se completaba con algún 'Medio Día del club': es decir, con otro encuentro en el que los abonados debían pasar por taquilla, pero con menor coste para ellos. De este modo, la directiva trataba de incrementar los ingresos y equilibrar las cuentas al final de año.

Según 'Mundo Deportivo', era «una medida que viene prácticamente desde el origen de los tiempos», aunque al principio se trataba de un evento especial para recaudar fondos, y no de un partido de la temporada. Por ejemplo, el primer 'Club Deportivo' de Vitoria organizó en mayo de 1918 su 'Día del Club' en la plaza de toros, con el siguiente programa: «Carrousel ciclista. Carrera pedestre, con obstáculos. Carrera de cintas. Juego de cintas, con varios ciclistas. Se capearán, banderillearán y serán muertas a estoque dos becerras de la ganadería de don Hipólito Ortiz, de Pancorbo». Solo en la década de 1930 comenzó a aparecer en la Liga este día especial con su significado habitual.

Ampliar El guardameta del Rayo, Bellido, ataja el balón. PHOTO.ARABA.EUS

Esto es lo que sucedió el 1 de diciembre de 1957, en la undécima jornada del campeonato de Liga de Segunda División, en la que el Alavés se enfrentó al Rayo Vallecano en Mendizorroza. Ese día hizo un tiempo invernal, con mucho frío y sobre todo una intensa niebla. Esto hizo disminuir la afluencia de público, aunque no frenó a un buen número de aficionados, provocando una sensación agridulce: «Tuvo y no tuvo suerte el Deportivo Alavés en la jornada de ayer que, como saben, estaba dedicada a la celebración del Día de Ayuda al Club. Tuvo suerte porque el público respondió de mejor forma que la esperada, teniendo en cuenta la tarde que se quedó. Y no lo tuvo, de forma consiguiente, porque, de haber contado con una buena tarde, la entrada –y la recaudación– hubiera sido mayor. Por tanto, mitad y mitad».

La niebla fue tan intensa que en la segunda parte casi impidió la reanudación del encuentro. Quienes hicieron la crónica del día se disculparon por si, a causa de la bruma, habían cometido errores en su relato, y pidieron comprensión para los jugadores y para el árbitro: «A quien corresponda hacer la crítica del encuentro, no debe explayarse en mayores comentarios, que en muchas ocasiones resultarían ficticios; y por tanto, no debe darse rienda suelta a la censura desmesurada, pues si difícil era seguir el juego desde fuera, tan difícil lo sería, vamos a suponerlo, seguirlo dentro del recinto del campo».

El Alavés, dirigido por Urquiri, alineó a Carlos, Echevarría, Uribesalgo, Gorospe, Balier, Hormaeche, Larrañaga, Ibarra, Iborra, García de Andoin y Arbaizar. Fue un partido muy igualado. El cuadro local comenzó marcando en el minuto 74, cuando «Iborra cedió el cuero a Ibarra, quien lanzó en diagonal sobre puerta, recogiendo la pelota Andoin, que sin parar, lanzó por bajo sobre puerta, batiendo a Bellido, que hubiera detenido el disparo, de no desviarlo ligeramente Rivilla». El Alavés mantuvo el tipo hasta el final, pero, en el último instante, «Eduardo, driblando bien a Echevarría, se coló por su banda. Ante la indecisión de Gorospe en la entrada, cedió a Lorenzo, que chutó por bajo, sin que Carlos, en jugada fácil para él, acertara a detener el balón. Era el empate definitivo».

El resultado se consideró justo, pero los aficionados babazorros protestaron porque, según su percepción, el gol rayista había llegado con el tiempo cumplido: «Ya estaba finiquitado el tiempo reglamentario. Puede que, a juicio del árbitro, se estuviera jugando el tiempo de descuento. En nuestro reloj, iba pasado más de medio minuto». Al final de temporada, Rayo y Alavés también acabaron igualados, pues quedaron sexto y séptimo, sin agobios, pero muy lejos del ascenso.