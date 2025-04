El Alavés y la primera Vuelta al País Vasco

La primera edición de la Vuelta al País Vasco (la actual Itzulia), organizada por el diario deportivo bilbaíno 'Excelsior', tuvo lugar en agosto de 1924. ... A diferencia de lo que sucede este año, Vitoria no fue ni principio ni fin de etapa, aunque sí fue sede un punto de avituallamiento, con parada obligatoria de veinte minutos, en el primer día, que iba de Bilbao a Pamplona. En total, la Vuelta tuvo solo tres etapas, todas ellas muy largas, pues el recorrido se completó con una jornada de Pamplona a San Sebastián y otra desde la capital guipuzcoana de nuevo hasta Bilbao.

Se inscribieron sesenta y seis participantes, incluyendo algunos extranjeros, como el francés Francis Pelissier, que fue el vencedor final. Fue una victoria anunciada casi de antemano, dado el nivel de Pelissier, tres veces campeón de Francia en ruta y ganador de dos etapas del Tour. Completaban la nómina un buen número de corredores españoles, entre ellos bastantes vascos. Tal y como era habitual entonces, muchos pertenecían a secciones ciclistas de clubes de fútbol, como el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad de San Sebastián, el Real Unión de Irún o el Arenas de Getxo.

También participó el Deportivo Alavés, que inscribió a tres corredores: dos de ellos (Mariano Moreno y Arturo Vallejo) eran de Vitoria, mientras que el tercero (Francisco González) era un riojano que se registró circunstancialmente con el club babazorro en esta prueba. Aunque estaba inscrito, Vallejo ni siquiera pudo comenzar a competir. El 5 de agosto, tan solo dos días antes de comenzar la primera Itzulia, había participado en la Vuelta al Puerto de Vitoria, una carrera organizada por el Alavés en el marco de las fiestas de la Virgen Blanca. La mala suerte hizo que el corredor vitoriano chocara levemente con un coche en la bajada del puerto, rompiéndose la clavícula.

Moreno, por su parte, empezó bastante bien la Vuelta al País Vasco, pues quedó en el puesto veintidós en la primera etapa y en el diecinueve en la segunda. La prensa vitoriana le felicitó, «deseándole una buena clasificación al finalizar la gran prueba». Además, aprovechó para entrevistar a Vallejo, que se hallaba «apenadísimo por no poder tomar parte en la carrera 'Excelsior'. Le hablamos del éxito de Moreno y mira a su herida, única destructora de su deseo. Si no me ocurre esto -dice- Moreno y yo hubiésemos dado bastante guerra a todos esos que se titulan ases del ciclismo… Y como de sus ojos parte una lágrima que lleva algo de desesperación y amargura, lo dejamos prometiendo no molestarle hasta su total curación».

En la general final, Moreno quedó en el puesto diecinueve. Y eso que tuvo mala suerte en la última etapa. Según Javier Elorza, que hizo la crónica para 'Heraldo Alavés', Moreno «venía también con el primer pelotón hasta Bermeo y en este punto se ha debido de quedar poco más o menos que con las ruedas solas, pues la reparación le ha costado unos 40 minutos y ha entrado con 28 de retraso y haciendo un gran esfuerzo ha podido recuperar 12 minutos». El riojano González, por el contrario, quedo penúltimo en la general definitiva, aunque solo acabaron veintinueve corredores.

Además, el Alavés tuvo una intervención directa en la carrera, pues se encargó de organizar el avituallamiento en Vitoria. El menú nada tenía que ver con el actual y seguramente pondrá los pelos de punta a los nutricionistas deportivos: «El Club Deportivo Alavés ha organizado admirablemente el servicio de alimentación, y nos ha remitido una lista de precios con diversos platos, tales como pollo asado (en raciones), merluza, chuletas, plátanos, café, pasteles, pan, azúcar, etc., que tendrán preparado debidamente quienes lo pidan con anticipación. Como la idea nos parece excelente, se ruega a los inscritos que lo deseen que pasen por la oficina organizadora hoy mismo para hacer sus peticiones y transmitirlas a Vitoria. Todo lo que pidan lo tendrán debidamente preparado en bolsas individuales».