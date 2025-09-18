El portero del Sevilla y las 'girls' vitorianas

Santiago de Pablo Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

El Sevilla Fútbol Club visitó por primera vez Mendizorroza en la temporada 1928-1929, en el campeonato de Liga de Segunda División. Ese choque terminó con empate a uno y en el resultado positivo para los forasteros fue fundamental el buen hacer del portero sevillista, Guillermo Eizaguirre Olmos.

Este guardameta es uno de los mitos de la historia del club andaluz. Era hijo de un magistrado de origen vasco, que había sido destinado a Sevilla dentro de su carrera judicial. Su padre, gran aficionado al fútbol, llegó a entrenar de modo altruista al equipo blanquirrojo, en el que se inició Guillermo, que llegó a ser internacional con España. Según las crónicas, «sus felinas estiradas para capturar los más difíciles balones le otorgaron el apodo del 'ángel volador'». Eizaguirre tenía también fama de vestir como guardameta de modo meticuloso y elegante, con un característico jersey con un diseño en forma de uve.

En la temporada siguiente, el once sevillista se presentó de nuevo en Vitoria, el 23 de marzo de 1930, cuando sólo faltaban dos jornadas para terminar la Liga, en la que Alavés y Sevilla se jugaban el ascenso. Tras su buen hacer en su debut en Mendizorroza, todos los ojos estaban puestos en Eizaguirre y en especial, tal y como destacó la prensa, los de las numerosas aficionadas que contribuían a llenar las gradas del estadio del Paseo de Cervantes. En esta ocasión, el Alavés goleó al Sevilla por cinco goles a cero, sin que Eizaguirre pudiera hacer nada por evitarlo. El once babazorro alineó a Beristain, Ciriaco, Quincoces, Cachi, Crespo, Urquiri, Antero, Rey, Modesto, Calero y Olivares. Este último marcó tres tantos, mientras que Crespo y Calero completaron la goleada.

La prensa vitoriana ironizó sobre el interés del público femenino por el elegante portero, llegando a atribuir a este hecho el 'despiste' del cancerbero, que habría sido causa de la goleada. Así lo explicaba 'Heraldo Alavés', en un texto titulado 'Eizaguirre y las chicas': «El 'keeper' sevillano es fácil de definir: sonrisa y embalaje de auténtico galán cinemático, movimientos ágiles, balompédico y sobre todo, ungido en gracias andaluzas: ¿qué más? Localizando un recuerdo memorable de su actuación en Mendizorroza la pasada temporada y con ello, del brazo, las miradas aceleradas de toda la afición femenina. Eizaguirre es el chico que va bien a las 'girls' futbolísticas vitorianas. Por eso perdió ayer; creemos sinceramente que los cinco goles fueron resultado de otras tantas miradas y, claro está, como todo no puede abarcarse…».

Ampliar Eizaguirre y Olivares.

Ya más en serio, el diario vitoriano explicaba que «Eizaguirre tuvo mala suerte; no le chutaron mucho, pero sí bien y, nervioso con una defensa floja, no pudo confirmar aquella portentosa actuación que tanto nos hacía pensar antes de comenzar el partido». El abultado resultado hizo que tanto el Sevilla como su guardameta abandonaran Vitoria desanimados. La prensa aseguró que nunca Eizaguirre había recibido una 'manita' en un encuentro oficial: «Los jugadores sevillanos salieron en el expreso de anoche para su residencia. Iban un poco dolidos de la derrota, aunque reconocieron que mereció el triunfo el Deportivo. No por tanta diferencia, pues creyeron haber merecido algún tanto. Eizaguirre estaba contristado, porque es la primera vez que tiene derrota tan aplastante».

Por su parte, los periódicos andaluces destacaron la gran actuación del equipo babazorro, y en especial de Manolo Olivares, que había sido «el héroe del partido», según la edición sevillana de 'El Liberal'. El choque supuso un antes y un después para el desenlace del campeonato de Liga, pues el Sevilla perdió ese día todas sus opciones de ascender a Primera, mientras que el Alavés, gracias a las derrotas del Sporting de Gijón y del Iberia de Zaragoza, casi aseguró la primera plaza, que confirmó en la última jornada al derrotar al Betis. El equipo vitoriano subía así, por primera vez en su historia, a la máxima categoría de la Liga.

