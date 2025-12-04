Santiago de Pablo Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

El 24 de enero de 1955 el diario 'Pensamiento Alavés' publicó una de sus crónicas sobre el partido entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad, que había tenido lugar el día anterior en Mendizorroza, con un titular llamativo: «Paraguas, paraguas, paraguas». La fotografía que acompañaba a esa noticia, muy parecida a la que reproducimos en este artículo, tomada ese mismo día, demuestra la veracidad de la información. Ante la intensa lluvia que llevaba mucho tiempo cayendo sobre Vitoria y que continuó durante el encuentro, los espectadores se resguardaron bajo sus paraguas, en un Mendizorroza sin apenas plazas cubiertas, dando a las gradas del estadio un aspecto muy distinto al de los días de sol.

El citado diario hizo hincapié en el ambiente húmedo del campo del Paseo de Cervantes, que le daba un toque casi británico: «No están ustedes contemplando una foto de cualquier campo de Inglaterra. Es el mismísimo Mendizorroza. Y aunque ustedes no vean por ahí a ningún jugador, nosotros les damos palabra de que estuvieron ayer 'nadando' por allí veintidós muchachos que se partieron el pecho por dos puntos».

Era un partido de Liga de Primera División, en el que ambos equipos se jugaban mucho, pues el Alavés estaba situado en puestos de promoción de descenso, con quince puntos, y la Real sumaba solo uno más. De ahí que, pese al mal tiempo, el público abarrotara el campo. Lo hizo pertrechado para la lluvia, pues otros llevaban gabardinas, chubasqueros, capas y todo tipo de capuchas improvisadas.

El aguacero había dejado casi inservible el terreno de juego, que presentaba una apariencia que hoy consideraríamos del todo inapropiada para un choque de Primera, pero que entonces era más o menos normal: «El aspecto del campo era deplorable. Agua en forma de charcos por todo él, salvándose únicamente aquellos sitios donde el barro iba a hacer presa de los jugadores». Por el Alavés jugaron Berasaluce, Sanz, Erezuma, Gorospe, Aitor, Kaiku, Primi, Echeandía, Wilson, Echániz e Ibarra. Por la Real, Bagur, Gordejuela, Suárez, Elizondo, Ontoria, Galardi, Zubilllaga, Epi, Paz, Laguardia y Echeveste.

Tanto los veintidós futbolistas como el árbitro hicieron lo que pudieron sobre el barrizal, pero el partido tuvo mucho más de entusiasmo y de fuerza que de calidad. Al final, la Real ganó por la mínima (0-1), aunque el Alavés desperdició un penalti a su favor, que Erezuma echó fuera, y que podía haber cambiado el destino del derbi. Al parecer, los donostiarras se adaptaron mejor al estado del césped, pues se dedicaron más a defender que a atacar, ya que también un empate hubiera sido un buen resultado para ellos: «Culpa, mucha culpa de ese fracaso alavesista lo tiene el estado del campo, en pésimas condiciones, aunque justo sea reconocer que también a la Real Sociedad perjudicó lo suyo».

'Pensamiento Alavés' ironizó sobre esta mejor adaptación al campo del once txuri-urdin frente al babazorro, pues al fin y al cabo en San Sebastián tenían mar y, por tanto, mucha agua. Todos los contendientes habían tratado de pescar en aguas revueltas, pero «lo que se llama pescar, no pescaron más que los de San Sebastián. ¡Como que son gente de mar, muy acostumbrados a las faenas del agua».

Se notó también el buen ambiente del derbi. El entrenador de la Real, que era Juan Ignacio Urbieta Egaña, había sido jugador albiazul en las temporadas 1940-41 y 1941-42, y guardaba un buen recuerdo de esa etapa. Preguntado por los periodistas al final de los noventa minutos, respondió que el Alavés era «un equipo muy valiente, batallador y con juego. Sinceramente, me ha gustado». Incluso al despedirse del reportero, «con cierta nostalgia, lo que demuestra su sinceridad, nos dice que siente haber ganado al Alavés por ese Vitoria del que guarda recuerdos magníficos, pero su situación era para emplearse a fondo, ya que necesitaban de los puntos tanto como nosotros. Con un ferviente deseo de que nos mantengamos en Primera termina la charla con el entrenador realista».

