Un grupo de policías a caballo (a la derecha) sigue un partido en Mendizorroza en torno a 1930. Yanguas. Archivo municipal
Historias en albiazul

Un incidente de armas tomar

El choque entre el Alavés y el Iberia de junio de 1929 tuvo una gran tensión al antojarse decisivo

Santiago de Pablo

Santiago de Pablo

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:42

El historiador Germán Ruiz Llano, uno de los mayores expertos en la Guerra Civil en Álava, ha localizado recientemente en el Archivo General Militar de ... Segovia unos curiosos documentos fechados en 1929. En ellos, el gobernador militar de Vitoria comunica al capitán general de la Sexta Región Militar, a la que pertenecía Álava, que «ha impuesto a varios Jefes y Oficiales los arrestos que se citan en una relación que acompaña, por haber tomado parte en el escándalo promovido, a consecuencia de haber querido agredir el público al árbitro, a la terminación del partido de balón-pie jugado en el campo de deportes de aquella Capital».

