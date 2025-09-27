El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jacinto Quincoces, con la indumentaria albiazul. E. C.
Historias en albiazul

La falsa muerte de Quincoces

El mito alavesista llegó a ser dado por muerto en el frente de Madrid durante la Guerra Civil

Santiago de Pablo

Santiago de Pablo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:01

Los autores discuten sobre el origen de la famosa frase «La primera víctima de la guerra es la verdad», pero está claro que las 'fake ... news' están especialmente presentes en coyunturas bélicas. Algo así sucedió durante la Guerra Civil española, en la que ambos bandos 'bombardeaban' a su población y, en la medida de lo posible, también al bando contrario, con noticias falsas. Una de ellas afectó al famoso jugador del Deportivo Alavés Jacinto Fernández de Quincoces López de Arbina que, tras varias temporadas cosechando éxitos con la escuadra albiazul, en 1931 fue traspasado al Madrid, equipo en el que militaba cuando se inició la sublevación militar de julio de 1936.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

