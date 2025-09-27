La falsa muerte de Quincoces

Los autores discuten sobre el origen de la famosa frase «La primera víctima de la guerra es la verdad», pero está claro que las 'fake ... news' están especialmente presentes en coyunturas bélicas. Algo así sucedió durante la Guerra Civil española, en la que ambos bandos 'bombardeaban' a su población y, en la medida de lo posible, también al bando contrario, con noticias falsas. Una de ellas afectó al famoso jugador del Deportivo Alavés Jacinto Fernández de Quincoces López de Arbina que, tras varias temporadas cosechando éxitos con la escuadra albiazul, en 1931 fue traspasado al Madrid, equipo en el que militaba cuando se inició la sublevación militar de julio de 1936.

Seis meses después, el 5 de diciembre, el diario barcelonés 'La Batalla', órgano central del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), publicaba una breve noticia con un titular entre interrogantes: «¿Ha muerto Quincoces, luchando en Madrid?». Y explicaba: «Se tienen noticias no confirmadas de que, luchando en uno de los frentes de Madrid contra los facciosos, ha muerto el jugador de fútbol Jacinto Quincoces».

Al día siguiente, algunos periódicos de la zona franquista reprodujeron la noticia, recibida a través de la radio, que -a diferencia de la prensa- podía saltar el frente bélico. 'La Falange' de Extremadura o 'El Día' de Mallorca la dieron por cierta, quitando los interrogantes y añadiendo al nombre del futbolista el calificativo despectivo de 'rojo': «El jugador rojo Quincoces muerto en el frente. El jugador internacional de fútbol ha muerto en uno de los últimos combates. Estaba alistado como miliciano, desde el primer día de la guerra, en uno de los batallones rojos».

La noticia falsa surgió en el diario barcelonés 'La Batalla' y sería más tarde desmentida

Ello implicaba que la propaganda del diario trotskista catalán era eficaz, pues había logrado traspasar el frente de guerra. Sin embargo, esta noticia falsa tuvo poco recorrido. De hecho, la prensa republicana madrileña aclaró que el fallecido era un tal Raimundo Guijarro, del Nacional de Madrid, que se hacía llamar Quincoces II. Además, todo el mundo sabía que Quincoces no tenía nada de 'rojo', pues era una persona conservadora y de profundas convicciones católicas. Por si fuera poco, en esas fechas estaba en Vitoria, por lo que era imposible que hubiera fallecido en el frente de Madrid.

Cabecera de 'La Batalla' en la Guerra Civil.

Por ello, el 9 de diciembre 'El Día' publicaba una rectificación fechada en la capital alavesa: «Muchas emisoras radiaron una nota en la que se decía que Jacinto Quincoces, el conocido y popular 'back' internacional, había sido muerto en el frente formando parte de una columna roja. Esta noticia es falsa en todas sus partes, pues Quincoces se encuentra perfectamente en Vitoria y el domingo jugó un partido a beneficio de la suscripción nacional. Además, Quincoces no ha tenido jamás concomitancias con los elementos marxistas».

Es significativo que el mentís a esta noticia inventada por el diario catalán no se publicara en ninguno de los dos periódicos de Vitoria. Posiblemente se pensó que la rectificación podía ser contraproducente, pues hubiera dado pábulo a la noticia falsa. Por ello, se limitaron a seguir informando del quehacer futbolístico de Quincoces, que se había reincorporado al Alavés, como consecuencia de la guerra, al haber quedado Vitoria y Madrid a ambos lados del frente.

Cabecera de 'La Falange' en la Guerra Civil.

Sin embargo, el equipo babazorro solo estaba jugando partidos amistosos, como el que enfrentó al Alavés en Mendizorroza el 29 de noviembre con el Vitoria Sport Club. Fue un choque a beneficio de la Milicia Ciudadana de Vitoria, que terminó en empate a uno. Quincoces fue uno de los destacados, junto a Mardones, Carazo, Donnay, Corcuera y Ollora. Incluso estuvo cerca de anotar un gol, algo poco habitual en su carrera: «Comienza la segunda parte y a los diez minutos estuvo a punto de marcar un tanto Quincoces, pero la pelota rebotó en un jugador de su propio bando». De hecho, el defensa, supuestamente muerto, se mantuvo en el Alavés hasta el final de la guerra, cuando se reincorporó al Real Madrid.