A la espera del Camp Nou

El 28 de marzo de 1954 se colocó la primera piedra del Camp Nou, el estadio del Barcelona. Fue un acto multitudinario, en el que ... unas 60.000 personas asistieron a la ceremonia oficial. Curiosamente, esa primera piedra fue la misma que el 19 de febrero de 1922 se había instalado para comenzar las obras del anterior campo azulgrana, Les Corts. Esta coincidencia fue fruto de la previsión del conserje del estadio, Manuel Torres, que en 1929, cuando se rebajó el terreno de juego, guardó la primera piedra, que casualmente había aparecido al excavar: «No sabiendo qué hacer con ella, decidió guardarla en un trastero. En 1954, la Comisión del Camp Nou, que buscaba una piedra con cierto simbolismo, preguntó a Torres si sabía dónde estaba enterrada la primera piedra de Les Corts. El conserje contestó que la tenía en un almacén».

Pocos meses después del inicio de las obras del Camp Nou, el Deportivo Alavés subía a Primera División y, el 2 de enero de 1955, visitaba la Ciudad Condal para enfrentarse al Barça, después de un paréntesis de casi veinticinco años. Sin embargo, el nuevo estadio culé aún estaba en obras, por lo que este partido de Liga se disputó en Les Corts. La prensa barcelonesa señaló que «los buenos aficionados catalanes no han olvidado, a pesar del tiempo, al 'histórico' Alavés, conjunto que en muchas ocasiones ha dejado bien alto el pabellón de su tierra».

Teniendo en cuenta la diferencia de plantillas, los azulgranas eran favoritos y el Alavés parecía una presa fácil. No obstante, el entrenador barcelonista, el italiano Sandro Puppo, declaró que el equipo vitoriano era «todo fuego, por lo que no hay que confiar lo más mínimo». Esta profecía pareció cumplirse desde el inicio del partido, pues el delantero albiazul Echeandía marcó un gol a los seis minutos de juego: «Un ataque franco, alegre, rápido y decidido del Alavés y un tanto que subió al marcador entre el estupor del público que atestaba el campo de las Corts, a pesar del frío del día».

Ampliar Echeandía.

Dado lo tempranero del tanto, los culés pensaban que tenían tiempo de sobra de remontar, pero el once babazorro supo competir y aguantó bastante rato con la portería de Berasaluce a cero. Sólo avanzada la primera parte Luis Suárez logró el empate a uno, con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Las cosas cambiaron tras la reanudación, pues el equipo de Manolo Echezarreta fue incapaz de aguantar el 'chaparrón' azulgrana, que se tradujo en dos goles de Villaverde y Tejada, aprovechando que «el Alavés en estos momentos aún estaba frío, no se había dado cuenta exacta de su posición y quedó como paralizado y sorprendido». Aunque Echeandía acortó distancias, dos genialidades de Kubala, la estrella culé, dejaron clara la diferencia entre ambos onces, y el marcador señaló al final un claro 5-2.

El club babazorro no sumó ningún punto, pero sí las alabanzas de la prensa catalana, que indicó que «el Deportivo Alavés que hoy vimos en el terreno barcelonista es un equipo en embrión, prometedor, joven, con una moral incalculable y preparado físicamente en forma inmejorable». Los medios destacaron sobre todo que el conjunto albiazul no hubiera aplicado la táctica del 'cerrojo', que otros equipos habían empleado para enfrentarse al todopoderoso Barça. Es lo que había hecho, por ejemplo, la Real Sociedad, que había afrontado el choque «con temor, con recelo y con precaución, que los nobles jugadores de Vitoria no han empleado en ningún momento».

También Puppo alabó al equipo vitoriano, al destacar su «serenidad pasmosa». Ante estos piropos, el míster alavesista replicó con realismo: «Hemos perdido y todos los elogios son inútiles». Así terminó el regreso alavesista a Barcelona en Liga, todavía en Les Corts, tras una larga ausencia. Y, dado que el Camp Nou no se inauguró hasta septiembre de 1957, el Deportivo Alavés tuvo que esperar a 1978 para estrenarse frente al Barça en su flamante nuevo estadio, esta vez en eliminatoria de Copa.