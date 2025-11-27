El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Barça forma antes de un encuentro de la temporada 1954-55. Photo.Araba.Eus
Historias en albiazul

A la espera del Camp Nou

El Alavés visitaba al Barcelona el 2 de enero de 1955 después de un paréntesis de casi 25 años, pero el nuevo estadio blaugrana aún estaba en obras y el partido se disputó en Les Corts

Santiago de Pablo

Santiago de Pablo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:42

Comenta

El 28 de marzo de 1954 se colocó la primera piedra del Camp Nou, el estadio del Barcelona. Fue un acto multitudinario, en el que ... unas 60.000 personas asistieron a la ceremonia oficial. Curiosamente, esa primera piedra fue la misma que el 19 de febrero de 1922 se había instalado para comenzar las obras del anterior campo azulgrana, Les Corts. Esta coincidencia fue fruto de la previsión del conserje del estadio, Manuel Torres, que en 1929, cuando se rebajó el terreno de juego, guardó la primera piedra, que casualmente había aparecido al excavar: «No sabiendo qué hacer con ella, decidió guardarla en un trastero. En 1954, la Comisión del Camp Nou, que buscaba una piedra con cierto simbolismo, preguntó a Torres si sabía dónde estaba enterrada la primera piedra de Les Corts. El conserje contestó que la tenía en un almacén».

