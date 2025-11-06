Tengo un amigo que, cuando alguien hace una búsqueda en Google para zanjar una discusión, comenta: «Con datos, cualquiera…». Ciertamente, desde que existe Internet se ... han terminado las disputas sobre resultados deportivos o sobre cualquier otro tema.

Para dirimir estas cuestiones antes de la era digital había que esperar y hacer la consulta correspondiente en una fuente impresa. En el caso del fútbol, la más socorrida en España era el calendario o anuario 'Dinámico', una publicación de pequeño formato (8x12 centímetros), editada cada año en Zaragoza por el impresor Tomás Tocino desde 1949. Tenía dos versiones. Una de ellas, el 'Super Dinámico', contaba con más páginas e incluía las plantillas de Primera y Segunda, las alineaciones de todos los partidos de la temporada anterior, el calendario y algunos datos históricos.

Para encajar toda esa información en un tamaño tan reducido se utilizaba el formato que puede verse en una de las imágenes que acompañan a este artículo, correspondiente a la ficha del Deportivo Alavés en la edición de 1975-1976. Primero aparecían los datos generales del club, que nos permiten acercarnos a la realidad alavesista del año anterior: el presidente era Juan Arregui; el entrenador había sido Román Galarraga, sustituido por Ignacio Eizaguirre, que a su vez había cesado antes de terminar la Liga. Como gerente aparecía el propio Eizaguirre, relevado por el secretario técnico, Victoriano Reyes. A través de estos fríos datos se percibía el caos albiazul de esa temporada, en la que el propio Reyes, aun sin contar con el título oficial de entrenador, había terminado dirigiendo al equipo, que se salvó in extremis del descenso a Tercera, tras jugar la promoción.

El uniforme alavesista se describía como «Camisa blanquiazul a listas vert. Pantalón azul»; el campo, Mendizorroza, con un terreno de juego de 105x64'40metros, 2.400 localidades sentadas y 11.500 de pie. En total, hasta entonces el equipo vitoriano había estado cinco temporadas en Primera, y exactamente el mismo número (18) en Segunda y en Tercera. Pese a su habitual exactitud, el anuario repetía un error normal en aquella época, cuando se pensaba que el Alavés había sido fundado en 1923 y no, tal y como sucedió en la realidad, en 1921.

Más complicado era aún resumir las alineaciones de todos los partidos de la temporada, labor en la que se utilizaba una señalética casi propia de un jeroglífico egipcio. Primero se asignaba a cada jugador una inicial: por ejemplo, Pana era P.; Tella, T; Arámburu, Ara., etc. En cada jornada aparecía la fecha, la alineación, anotada de esa manera, el rival, el resultado y el árbitro. Los autores de los goles se indicaban con un 1 sobreimpresionado y diversos signos (como la almohadilla) indicaban sustituciones, lesiones, goles en propia puerta, tarjetas, etc.

Y por si fuera poco, aún había espacio para el escudo y para las fotos del entrenador y del once de la primera jornada de Liga, en este caso formado por Vidaurrázaga, Montejo, Arana II, Tella, Español, Ciaurriz, Goicoechea, Gómez, Uriona (Docal), Arambarri y Pana. De cada jugador aparecía incluso la provincia o el país de nacimiento, lo que permite comprobar que era un Alavés muy pegado a su tierra, pues la mayor parte de los futbolistas eran de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, con un solo extranjero (el uruguayo José Gervasio Gómez).

El 'Dinámico' tuvo un éxito enorme, llegando a tirar 325.000 ejemplares. Ello suponía una labor muy compleja. Según contaba su editor en una entrevista concedida a la revista 'Panenka', «cada lunes, un operario cogía los tres periódicos deportivos y en una hoja anotaba las alineaciones, las tarjetas, los goles, el estado del campo, la asistencia al estadio… Al final de temporada todo eso se transcribía a los códigos de 'Dinámico' y se montaba en la máquina de impresión». Lo increíble es que el anuario aguantó incluso cuando Internet ya estaba consolidado, culminando su historia tras la pandemia del COVID-19.