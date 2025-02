Cara y cruz frente a equipos madrileños

Entre 1971 y 1974 el Deportivo Alavés compitió en el Grupo II de Tercera División. Aquí estaban encuadrados los equipos guipuzcoanos, navarros, aragoneses, leoneses y castellanos, incluyendo, como se decía entonces, tanto a Castilla la Vieja como a la Nueva y, por tanto, a la ... provincia de Madrid. Entre los representantes madrileños estaban el Getafe Deportivo, el Moscardó, el Torrejón, el Carabanchel o el Atlético Madrileño, filial del club colchonero. Había también varios equipos de empresas: Boetticher y Navarro (ascensores), Pegaso (camiones) y Plus Ultra (seguros), que en 1972 se reconvirtió en filial madridista, tomando el nombre de Castilla.

Contra todos estos conjuntos madrileños el Alavés tuvo resultados bastante ajustados, con la excepción del partido contra el Carabanchel, disputado en Mendizorroza el 23 de diciembre de 1973. Este encuentro estuvo a punto de suspenderse, pues tres días antes ETA había asesinado en Madrid al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, a su chófer, José Luis Pérez Mogena, y a su escolta, Juan Antonio Bueno. El gobernador civil publicó una nota en la que indicaba que «desde esta fecha, y hasta nueva orden, quedan suspendidos toda clase de espectáculos públicos en señal de duelo».

Algunos eventos deportivos, como el homenaje al expresidente de la Federación Alavesa de Pelota, Javier Arrizabalaga, fueron suspendidos, pero no hubo problemas con el choque en Mendizorroza. Eso sí, en señal de luto, tanto el árbitro como los jugadores vistieron «brazaletes negros, que deberán llevar aquéllos en el brazo izquierdo, y con el ondear de todas las banderas nacionales y deportivas a media asta, según ha dispuesto la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes».

Ampliar Formación del Carabanchel de inicios de los años setenta.

El partido comenzó con un ambiente enrarecido, pues el Alavés había perdido la semana anterior contra el Castilla por 4-1. La Directiva consideró que la actitud de los jugadores había dejado mucho que desear, por lo que impuso una multa a la plantilla. Al parecer, pese a ser una «semana revoltosilla», los futbolistas «aceptaron de buen grado la sanción y hasta reconocieron su falta en Madrid».

Al principio, el público no ayudó a recuperar la confianza: «El Deportivo Alavés fue recibido con una fuerte pita al hacer acto de presencia en el campo. Los aficionados estaban de uñas luego del pésimo partido del domingo pasado en Madrid y exteriorizaron su descontento con música de viento que se prolongó más de la cuenta, puesto que algunos sectores minoritarios se pasaron de la raya pese a lo abultado del marcador. Sólo al caer el quinto gol se oyeron algunos tímidos gritos de ¡Alavés!, ¡Alavés!».

El once albiazul, ajeno a estas críticas, realizó un partido muy bueno y el Carabanchel no opuso resistencia. Por el Alavés jugaron Tobalina, Frutos, Fernández, Tella, Luisi, Ciaurriz, Pana, Quintana, Docal, Arambarri y Frechilla. El primer gol tardó en llegar, pues no se marcó hasta el minuto 31, cuando «trenzaron una bonita combinación por el lado derecho Arambarri, Pana y Quintana, a la que dio colofón Docal, que batió de cerca a Martín». A partir de ese momento se sucedieron los tantos, obra de nuevo de Docal, Ciaurriz (de penalti), Frechilla, Arambarri y otra vez Ciaurriz, de tiro libre directo, ejecutado «con su habitual maestría».

Al final del encuentro, Román Galarraga, el entrenador albiazul, manifestó su alegría por la recuperación de su equipo. El míster rival, Valeriano Fernández, alabó al Alavés, que según él merecía estar «no ya en Segunda, sino en Primera» y aceptó la derrota con resignación y cierto humor prenavideño: «Nosotros hemos pagado los vidrios rotos de esa campaña que se ha hecho durante la semana en contra del Alavés. Tenían seis goles y aún querían más. Todos han atacado y todos han defendido. Ahora bien, nos ha llegado el primer gol en un momento crucial, cuando tenían a su público en contra. Creo que mi portero, ahora que estamos en fiestas, ha 'cantado' un villancico».tiente. Es un programa que no se ve todos los días».