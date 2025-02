Una actuación tragicómica

La temporada 1946-47 fue muy difícil para el Deportivo Alavés, que disputaba la Liga en Tercera División. Su clasificación final fue pésima, pues solo pudo ser séptimo, por debajo de conjuntos teóricamente más débiles, como el guipuzcoano Villafranca o el Maestranza Aérea de Logroño. ... Ya en diciembre de 1946, la prensa escribió que no había remedio para un año marcado por la mala suerte, las lesiones y las enfermedades. Se llegó a escribir que «no deben siquiera ni intentarse» soluciones, pues merecía la pena esperar a la siguiente temporada para rehacer el plantel.

Incluso cuando jugaba bien, como sucedió en Logroño, perdía «por causas anormales», como la expulsión de Deva y las lesiones de Goicolea y Sarasqueta. Buena parte de la opinión pensaba que la situación no era culpa del entrenador pero, ante los sucesivos fracasos, en marzo de 1947, ya con la Liga regular acabada, Chomin Rey fue sustituido por Beristain. Este dirigió al equipo en las últimas jornadas del torneo 'Complementario de Tercera División', sin conseguir variar su trayectoria, pues fue quinto de ocho.

Ante este panorama, no es extraño que los periodistas y los aficionados babazorros acogieran con alborozo cualquier 'distracción' que les ayudara a olvidarse de una mala campaña. Es lo que sucedió en el partido Alavés-Tolosa, que tuvo lugar en Mendizorroza el 9 de febrero de 1947. El once albiazul ganó con claridad por cinco a dos a los guipuzcoanos, con goles de Carazo, Félix, Tano (dos) y Mejino. El mejor, aunque no marcó, fue Corral, que tuvo una actuación «completa, dominadora, con rapidez, con coraje y conciencia. Un buen partido de un buen medio centro».

Al parecer, el resultado había sido debido a que el Tolosa acudió a Vitoria sin línea media y no pudo competir. Ello hizo que nadie lanzara las campanas al vuelo por la victoria, pese a que esta vez el Alavés había jugado bien. Aprovechando el momento dulce que suponía la victoria, el reportero de 'Pensamiento Alavés' dedicó gran parte de su crónica a describir la peculiar actuación del árbitro del encuentro: «Habíamos presenciado algunos arbitrajes del señor Pascual y habíamos oído muchas opiniones sobre otras de sus actuaciones en Logroño, ciudad donde reside. Pero la verdad, estimamos que ayer batió su propio récord y que jamás en partido alguno este colegiado ha conseguido anteriormente acumular tantos errores en una actuación arbitral y de tanto bulto».

Lo más llamativo fueron las dos ocasiones en que, tras conceder sendos goles al Alavés, señalando con «energía singular hacia el centro del terreno», las airadas protestas de los jugadores del Tolosa le hicieron rectificar y anular los dos tantos, pitando falta de los delanteros babazorros, cuando el balón ya estaba en el centro del campo. En una palabra, había sido un «divertido espectáculo, que afortunadamente no ha reportado consecuencias desagradables. Porque con el señor Pascual o sin él hubiera ganado el Alavés».

«Goles de mentirijillas»

La cosa no paró aquí porque el día siguiente otro periodista del mismo diario dedicó una columna a hablar del «tragicómico» evento del domingo. Este reportero reconocía que no había podido ver el partido, pero aseguraba que daba igual porque «la tragicomedia del arbitraje desprovisto de autoridad saltó las vallas del 'cercado' e invadió todos los rincones de la ciudad. Dos goles concedidos, dos veces puesta la pelota en el centro del campo y dos 'chaqueteos' a destiempo que no acreditan a un árbitro, precisamente. Resultó que eran goles de mentirijillas. Aquí tienen materia los historiadores».

Este suelto recalcaba también que, al final, había dado igual, porque el Tolosa perdió igualmente el partido, aunque se llevó cinco goles en vez de siete. Y concluía, con un toque de guasa: «Lo cierto es que los que fueron a Mendizorroza gozaron por partida triple: viendo jugar bien al equipo; saboreando dos puntos y carcajeándose a mandíbula batiente. Es un programa que no se ve todos los días».