Mariano celebra con Ballestero su primer gol al Getxo. JESÚS ANDRADE

Mariano marca un gol oficial más de tres años después

El hispano-dominicado se estrena en el Alavés con un doblete en los primeros 28 minutos frente al Getxo en Copa

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:46

Mariano Díaz ha vuelto a celebrar un gol 1.264 días después de su último tanto oficial. El delantero hispano-dominicano ha marcado de cabeza, tras un centro medido de Ballestero, el 0-1 del Deportivo Alavés frente al Getxo en el minuto 8. Su primera diana como albiazul con la que ha terminado con una sequía de más de tres años sin ver puerta.

Mariano no marcaba desde el 15 de mayo de 2022, cuando anotó con el Real Madrid en el empate (1-1) frente al Cádiz en el Carranza. Desde entonces, el '9' del Alavés no 'mojó' en sus 11 partidos con el Real Madrid en la temporada 2022-23 ni tampoco en los 13 que jugó con el Sevilla en la 2023-24. El curso pasado, sin equipo, fue un paréntesis para un atacante de 32 años que quiere recuperar el tiempo perdido en Mendizorroza.

En pretemporada y antes de que se oficializara su fichaje hasta 2027, Mariano firmó un doblete en el amistoso frente al Castellón (1-2). Un anticipo de la efectividad de un atacante que en sus siete partidos de Liga (222 minutos) con los babazorros no ha dado en la diana. En Gobela, el '9' volvió a vestirse de corto un mes después y marcó dos goles en los primeros 28 minutos.

Los problemas en el nervio ciático que le dejaron sin minutos frente a Valencia, Elche y Rayo son historia para Mariano, que sobre el césped artificial mostró su voracidad. Su primer gol fue de cabeza, a centro de Ballestero, en el minuto 8. Y el segundo llegó en el 28 a pase de Carlos Vicente. Dos dianas ante el modesto Getxo de la División de Honor vizcaína con los que espera coger vuelo en el equipo de Coudet.

