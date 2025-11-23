El margen con el descenso del Alavés se queda en cuatro puntos El empate del Girona en el campo del Betis ha reducido la ventaja del bloque albiazul respecto a la zona roja

Jon Aroca Domingo, 23 de noviembre 2025

El Deportivo Alavés también desaprovechó ante el Celta una oportunidad de engordar su botín antes de afrontar varios encuentros en los que tendrá, a priori, más complicado sumar de tres en tres. De esta forma su registro se mantiene en los quince puntos que atesora en trece jornadas. Un balance que le mantiene en la zona templada de la clasificación, aunque su colchón respecto al descenso es ligeramente inferior.

Los albiazules aventajan a la zona roja en cuatro puntos, uno menos que al inicio de la jornada. El empate del Girona este domingo en el campo del Betis permitió al conjunto catalán descontar una unidad, aunque se mantiene en zona de descenso. El botín para el bloque de Míchel, eso sí, pudo ser mayor. Se adelantó en casa de un conjunto verdiblanco que no logró empatar hasta el minuto 75.

Los integrantes de la zona de descenso son los mismos una jornada más. Al Girona le acompañan el Levante y el Oviedo, dos recién ascendidos que suman nueve puntos. El conjunto granota cayó en el derbi ante el Valencia (1-0) y el bloque carbayón igualó este domingo sin goles contra el Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere.

El Alavés aún mantiene un encuentro de margen respecto al descenso, aunque la zona baja de la tabla está notablemente comprimida. No en vano, entre el Girona y el bloque albiazul hay tres equipos con menos puntos. Osasuna, uno de sus rivales en el tramo final de 2025, está empatado con el conjunto gerundense.

Un punto más acredita el Mallorca, mientras que el Valencia se queda con trece, dos menos que el plantel vitoriano. Aunque ese pelotón se estira también hacia la zona noble de la clasificación. Eso hace que el Alavés, pese a la derrota, esté a solo tres puntos del séptimo clasificado de Primera.