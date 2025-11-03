El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sivera y Tenaglia despejan un balón. IGOR MARTÍN
Alavés 2-1 Espanyol

Manual para resistir con una defensa bajo mínimos

Con cuatro laterales en su zaga, el Alavés repele los centros del Espanyol, gana y sigue como el equipo menos goleado

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

En el minuto 30 de la victoria (2-1) sobre el Espanyol, Mendizorroza y Eduardo Coudet contuvieron la respiración cuando Tenaglia se tiró al suelo. ... El zaguero argentino, dolorido, necesitó que los médicos entraran para asistirle. Los gestos de preocupación en el banquillo se multiplicaron hasta que el '14' se repuso. Un alivio para un Deportivo Alavés al que no le sobra nada en una defensa que se plantó frente al Espanyol con cuatro laterales.

