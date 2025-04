Manu Sánchez, optimista ante la visita del Real Madrid: «Somos capaces de ganar a los grandes»

Jon Prada Miércoles, 9 de abril 2025, 11:10 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

Después de un inicio irregular, Manu Sánchez está viviendo uno de sus mejores momentos desde que llegó el pasado verano al Deportivo Alavés. «Siempre he ... confiado mucho en mí. Soy una persona tranquila y cuando las cosas no van bien sigo trabajando más. No me doy por vencido e intento sacar mi mejor versión para ayudar al equipo», confiesa un defensa al que también «afecta» el «rendimiento del equipo».

Noticia relacionada Kike, la referencia incuestionable del Alavés «Con los resultados destacadas un poco más. Tengo que intentar mantener el nivel de los últimos partidos», afirma el lateral. La victoria (0-1) en Girona, con la que el Alavés se ha distancia en dos puntos de la zona del descenso, les hace ver con optimismo las últimas ocho jornadas. «Cuando se gana todo es más fácil. No tenemos que estar pendientes de lo que hagan los rivales. Dependemos de nosotros mismos», señala un Sánchez al que el calendario (Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Athletic) no le asusta. «Intentamos ganar y sumar en cualquier partido. El de Girona era importante por la situación en la que estábamos y lo logramos. Tenemos bastantes encuentros difíciles por delante pero somos un equipo complicado, intenso, que hemos demostrado que podemos competir y ganar a grandes rivales. Estamos concienciados en lo que viene y estoy convencido de que vamos a sumar puntos«, declara el jugador cedido por el Celta. «Tenemos bastantes encuentros difíciles por delante pero somos un equipo complicado, intenso, que hemos demostrado que podemos competir y ganar a grandes rivales» Manu Sánchez Defensa del Alavés El domingo (16.15 horas) el Real Madrid aparece en Mendizorroza después de la derrota (1-2) ante el Valencia en Liga y el varapalo (3-0) en Londres frente al Arsenal en Champions. Sin embargo, Sánchez cree que deben pensar en su partido más que en la situación de los de Ancelotti. «Independientemente de cómo vengan tenemos que presionar arriba, ser intensos, no dejarles pensar, que no estén cómodos y seguir la línea ascendente de los últimos partidos, que se está notando también en los resultados», explica mientras ve al equipo «con ganas y confiado» ante este reto. Fortaleza física «Sabemos sobreponernos. Lo del Rayo fue un pequeño bache, pero lo hemos superado y ahora estamos mentalizados para lo que queda. Independientemente del rival, los ochos partidos que quedan son finales. Podemos ganar a los 'grandes'. Lo hemos hecho en campos difíciles como en el del Betis y en el de la Real. Y en el Bernabéu hicimos un buen partido y acabaron pidiendo la hora. Intentaremos lograr la victoria», destaca un defensa madrileño que pone en valor el fondo físico albiazul: «El Chacho le da mucha importancia a este aspecto. Los entrenamientos son intensos pero agradables. Nos exige correr mucho y nos gusta. Al final, se ve reflejado en los partidos y se nota en el campo. Hay veces que los rivales no nos aguantan y si estamos bien con el balón es todo más fácil». Buscar otra portería a cero después de Montilivi es otro desafío ante el Real Madrid. Un reto que no sólo es de los defensas. «Ha habido partidos que hemos encajado goles y no hemos defendido mal. Ha sido por mala suerte, un penalti... Pero estamos mentalizados y enfocados en dejar la portería a cero. Así estaremos más cerca de la victoria», sentencia Sánchez.a

