Los malos resultados arrinconan a Coudet

Eduardo Coudet llegó hace 83 días a un Deportivo Alavés que era decimosexto, un punto por encima del descenso después de sumar una victoria en ... nueve jornadas. «Los 4 puntos de 27 son datos suficientemente contundentes como para tomar esta decisión», explicó Sergio Fernández tras anunciar el despido de Luis García y el fichaje del Chacho. Casi tres meses después de aquella decisión que provocó un 'shock' en el alavesismo, los malos resultados han arrinconado al entrenador argentino, que no consigue revertir la marcha de un Alavés que es penúltimo y que se está acostumbrando a pasar semanas en la zona roja.

La derrota (0-1) frente al Espanyol en Mendizorroza y su posterior rueda de prensa, en la que consideró «entendible cualquier decisión que el club pueda tomar» sobre él, ejemplifican la delicada situación que atraviesa un Coudet que no logra cambiar la dinámica del equipo. «Los resultados pasan a ser lo importante por encima del juego», reconoció un técnico que llegó a Vitoria con la idea de construir un bloque que fuera «protagonista» y que pudiera «imponerse desde la posesión y la presión». Sin embargo, los resultados le están dando la espalda, condicionando esta metamorfosis futbolística.

1 Victoria En 10 jornadas ha logrado Coudet con el Alavés (1-3 en el campo del Betis)

Ha probado de todo: tres centrales, dos delanteros, una media más creativa con Jordán y Aleñá, un fútbol más directo... Ante el Espanyol incluso sustituyó a Carlos Vicente, el mejor albiazul del curso, en el descanso y prescindió de Guridi. El Chacho toca todas las teclas sin componer una melodía que no desafine. «Estoy durmiendo poco, tratando siempre de mejorar y darle más herramientas a los jugadores», detalló un técnico cuyo intenso trabajo en Ibaia es alabado por el club pero no se ha visto reflejado en el césped. Su balance hasta la fecha es de una victoria –triunfo (1-3) a domicilio ante el Betis– en 10 jornadas y 8 puntos de 30 posibles. Números que no han impulsado a un Alavés con síntomas preocupantes que se está habituando a la zona de descenso.

Sin arreglar los problemas

Los males crónicos que han lastrado desde hace meses al Alavés siguen presentes. Con Coudet, los albiazules han reducido al mínimo los disparos a puerta de los rivales –dos tiros recibieron ante el Espanyol– pero no han echado el candado a su portería. Encadenan 13 jornadas consecutivas sin dejar su meta a cero. Un problema alimentado por los «errores individuales». «Hay que estar más concentrados en los instantes finales porque el fallo queda más expuesto», explicó. Y ante los 'periquitos', como sucediera frente a Girona, Leganés o Valencia, la historia volvió a repetirse con otro error y otro gol tardío letal.

Y en el otro área, el argentino pidió «generar más» para equilibrar los tantos encajados. Pero el Alavés se ha quedado a cero en tres de las últimas cuatro jornadas. Dos de ellas en un Mendizorroza donde van para cuatro meses sin ganar. Un estadio que ya no asusta como antes y en el que dos rivales directos como Getafe (0-1) y Espanyol han sacado consecutivamente 'tajada' sin brillar. Un mazazo para los albiazules. «Los números son buenísimos, pero no te dan puntos. Cambiaría todos por ganar», confesó Coudet. El tiempo se acaba.